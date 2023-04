Mit Herzblut bei der Sache

Was ein engagierter Verein voller ehrenamtlicher Gewerbetreibender sowie ein gut durchgeplantes Konzept auf die Beine stellen können, hat der HMV an diesem Wochenende eindrucksvoll bewiesen. Die oftmals eher triste Karlsruher Straße sprühte beim verkaufsoffenen Sonntag regelrecht vor Leben. Familien, Jugendliche, Rentner – alle Altersklassen ließen sich das große Angebot in der Innenstadt nicht entgehen. Dabei wurde klar: Hockenheim hat das Potenzial, ein Zentrum zu schaffen, das auch zum Verweilen einladen kann und einen Besuch wert ist. Doch bis dies erreicht ist, wartet noch etwas Arbeit auf die Verwaltung und den HMV. Gerade bei Letzterem bin ich zuversichtlich. Die Arbeit des Vorstands, der Mitglieder und nicht zuletzt von Geschäftsführerin Birgit Rechlin hat mich sehr beeindruckt. Nach der Zeit der Pandemie stellt der Verein Veranstaltungen wie den Hockenheimer Advent oder den Fasnachtsumzug mit viel Herzblut auf die Beine. Der verkaufsoffene Sonntag hat diesen Eindruck nochmals bestätigt. Mit den anstehenden Events, dem weißen Samstag und dem Hockenheimer Mai geht es in den kommenden Wochen weiter. Die Ideen und Verbesserungen bei Brauchtumsveranstaltungen verleihen der Stadt ein jüngeres, attraktiveres Gesicht, ohne dabei die Historie zu vergessen. Daher geht mein Kompliment an den HMV, der das Potenzial der Stadt erkannt hat.

