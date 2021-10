Mit Hubschrauber Vermissten gesucht

Eine aufwendige Suchaktion mit einem Hubschrauber, drei Personenspürhunden der Rettungsleitstelle sowie rund 20 Beamten hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag in Hockenheim beschäftigt und zahlreiche Hockenheimer aus dem Schlaf gerissen. Ein 42-Jähriger aus Hockenheim war am Montagabend von Familienangehörigen als in einer psychischen Ausnahmesituation vermisst gemeldet worden. Gegen 3 Uhr hatte das Polizeipräsidium die Medien über die Suchaktion informiert, da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden könne. Gegen 10.30 Uhr gaben die Beamten Entwarnung: Der Vermisste sei am Morgen wieder nach Hause zurückgekehrt. pol

