Mit Humor und Musik ins startet die Stadthalle Hockenheim ins Frühjahr

Hockenheim. Die Spitze der Pandemiewelle scheint erreicht, allenthalben werden bestehende Regeln gelockert und lassen somit wieder Veranstaltungen zu. Wovon auch die Stadthalle profitiert, die mit einem bunten Strauß aus Kabarett, Musik und Kindertheater den Frühling begrüßt.

2 Bilder Der „Glanz auf dem Vulkan“ lässt die wilden 1920er Jahre von Berlin in der Stadthalle auferstehen. Eine Hommage an eines der schillerndsten Jahrzehnte der deutschen Geschichte. © Kezzyn

Neben dem Trio „Eure Mütter“, können sich die Besucher auf Christoph Sieber und Lisa Fitz freuen. Peppa Pig begrüßt die kleinen Besucher und für die Fans der Rockmusik ist eine Queen-Coverband im Angebot. Und zum Abschluss des Frühjahrsauftakts wird auf dem Vulkan getanzt – die wilde Welt der 1920er Jahre in Berlin wird lebendig.

Die Katze ist aus dem Sack

Eure Mütter haben eine neue Show. Die Katze ist aus dem Sack! Aber der Hund schon fast im Beutel. Mit ihrem mittlerweile siebten Programm gastieren die drei schwarzgewandeten Herren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann am Donnerstag, 10. März, 20 Uhr, in der Stadthalle. Die drei stecken jede Menge Songs und Sketche, wie sie sonst einfach niemand schreiben, geschweige denn spielen kann, in ihr neues Programm „Bitte nicht am Lumpi saugen!“ Zwei Stunden völlig neues Material, für das ganz klar gilt: Volles Rohr – all killer, no filler!

Sie geben wie gewohnt alles – komplett zügellos, verdammt lustig und kein bisschen zimperlich.

Mensch bleiben

Christoph Sieber steht seit fast 20 Jahren auf den Brettern der Kabarettbühnen. Mit „Mensch bleiben“, seinem sechsten Kabarettsolo kommt er am Samstag, 12. März, 20 Uhr in die Stadthalle und bietet das auf, was ihn ausmacht: den schonungslosen, satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft. Ihm gelingt mit seinen bitterbösen Texten eine gnadenlose Sicht auf unsere Zeit: Warum werden die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt als die, denen wir unser Geld anvertrauen?

Was wird man über uns sagen in 20, 30 Jahren? Wer werden wir gewesen sein? Und wie konnte es so weit kommen, dass wir Konsumenten sind, User, Zuschauer, Politiker, Migranten, Deutsche, aber immer seltener Mensch?

Doch Sieber wäre nicht Sieber, gäbe es nicht auch immer die andere, die schelmische, urkomische und komödiantische Seite, die lachen lässt über das Dasein und so einen eindrucksvollen und begeisternden Kabarettabend schafft.

Fitz mit Jubiläumsprogramm

40 Jahre Lisa Fitz – mindestens! Sie kann auf 4000 Sologastspiele zurückblicken und hat um die 200 Songs geschrieben. „Dauerbrenner – das große Jubiläumsprogramm“ ist das 16. Kabarettprogramm der Kabarett-Ikone Lisa Fitz – aber ganz sicher ist sie nicht, ob es nicht doch mehr waren. Mit unerschöpflicher Energie, einer über 40 Jahre währenden Vita des Erfolges mit jährlich 100 Gastspielen in ebenso vielen Städten hat die stets attraktive Lisa Fitz immer noch großen Spaß am Kabarett und an der Musik – wie auch ihre begeisterten Zuschauer in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Sie kommt am Freitag, 18 März, 20 Uhr, nach Hockenheim und begeistert die Zuschauer mit Aktuellem zum Zeitgeschehen, intelligentem Kabarett, Best-of-Klassikern, Songs zur Gitarre: „Klassisch in der Form, stark in der Botschaft und immer mit eigenem Stil“.

Peppa feiert Geburtstag

Für die kleinen und großen Fans von Peppa Pig aus der berühmten TV-Serie gibt es eine große Überraschung: Theater auf Tour präsentiert mit „Peppa Pig Live! – Die Überraschungsparty“ ein sensationelles Familienmusical mit dem süßesten Schwein und all seinen Freunden am Sonntag, 20 März, 15 Uhr, in der Stadthalle.

Es ist Peppas großer Tag, sie hat Geburtstag! Peppa schläft noch und das ist auch gut so, denn Mama und Papa Wutz sind mit den Vorbereitungen für die große Überraschungsparty beschäftigt. Polly Papagei und Peppas kleiner Bruder Schorsch helfen tatkräftig mit. Peppa weiß noch nicht, was dieser Tag alles für Überraschungen bereithält. Aber es wird ein aufregender Tag mit ihrer Familie, all ihren Freunden und einem großartigen Überraschungsgast…

Queen-Tribute-Show

Mit „We rock Queen“ hat sich eine außergewöhnliche Konzertproduktion etabliert, die die Musik der britischen Rocklegende Queen in höchster Qualität und mit geradezu mitreißender Spielfreude interpretiert. Losgelöst von rein optischen Effekten setzt „We rock Queen“ den Schwerpunkt der Tribute-Show auf die authentische Wiedergabe der Songs. Musikalisch sehr nah am Original, aber dennoch mit einem erkennbar eigenen Stil.

„We rock Queen“ spielt am Freitag, 25 März, 20 Uhr, die bekanntesten Songs der Band, die damals wie heute die Musikwelt bewegt und sie bis heute geprägt hat. Mit Hits wie „I want to break free“, „Radio Gaga“, dem grandiosen „We will rock you“ oder „I want it all“ und „We are the Champions“ wird das Konzert selbst für anspruchsvolle Queen-Anhänger zu einem ganz besonderen und unvergesslichen Erlebnis.

Tanz auf dem Vulkan

„Glanz auf dem Vulkan“ nimmt am Samstag, 23. April, 20 Uhr, das Publikum mit ins Berlin der wilden 1920er Jahre. Die Sündenstadt, die allzeit aufregendste Metropole der Welt. Berlin ist ein bunter Schmelztiegel voller Künstler und Lebenskünstler. Hier feiert die Boheme der ganzen Welt den berüchtigten Tanz auf dem Vulkan als gäbe es kein Morgen. Opiumrausch, Absinth-Parties, Dadaismus, Anarchismus, zertanzte Schuhe und durchliebte Nächte.

„Glanz auf dem Vulkan“ ist eine eklektische und exzentrische Musikrevue mit Tanz, Gesang, Artistik, Humor und Frivolitäten aller Art. Die Macher dieser Show, Miss Evi und Mr. Leu – auch bekannt als Evi & das Tier – mit ihrer fantastischen Band „The Glanz“ und ihrem schillernden, internationalen Künstlerensemble, nehmen die Besucher mit auf eine rasante und ungeheuer vergnügliche Reise in die faszinierende „World of Weimar“.

Diese Show begeistert alle, nicht nur die Fans der Serie „Babylon Berlin“. Das Berlin-Show-Orchestra „The Glanz“ liefert den wilden und ekstatischen Soundtrack zu all den musikalischen Eskapaden von Miss Evi und Mr. Leu. Diese Musiker, jeder einzelne absolutes Weltformat, sind sie nicht nur Band, sondern jeder für sich ein eigener schillernder Charakter.

Was „The Glanz“ alles an grotesken Überraschungen aus dem Hut zaubern, und welch musikalisches Feuerwerk sie gemeinsam mit Miss Evi und Mr. Leu abfackeln, kennt keine Vergleiche. Eine wahrlich sinnliche Erfahrung – ein echtes Gesamtkunstwerk.

Alle Veranstaltungen werden nach der am Veranstaltungstag geltenden Corona-Verordnung des Landes durchgeführt. Die Stadthalle bittet die Besucher, sich vor der Veranstaltung zu informieren und für die Kontrolle der nötigen Dokumente genügend Zeit einzuplanen. lj/aw

Info: Weitere Bilder unter www.schwetzinger-zeitung.de