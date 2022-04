Mit Wut und Ärger umgehen

Die zweite Ausgabe des Heldentrainings im Pumpwerk in Kooperation mit Denise Townsend-Hoffmann war stark nachgefragt, nun soll eine dritte Runde folgen. Beim Heldentraining lernen Kinder, wie sie ihren Selbstwert, ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstbewusstsein stärken können, indem ihnen alltagstaugliche Strategien für Konflikte und Möglichkeiten für den Umgang vermittelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie üben, sich in solchen Konfliktsituationen sicher zu behaupten. Darüber hinaus erfahren die Kinder, was es mit ihnen selbst zu tun hat, wenn sie sich gestresst, geärgert oder ausgeschlossen fühlen. Die Kinder werden während des Trainings aus der Opfer- beziehungsweise Täterrolle herausgeführt und ihr Bewusstsein für den eigenen Macht- und Gestaltungsspielraum soll gestärkt werden. Ein Tiermodel mit Löwe, Mücke und Schaf soll die Inhalte der Kurse kindgerecht und verständlich machen.

Die Veranstaltung geht über zwei Tage, bis zu 18 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren werden dabei für die täglichen Herausforderungen des Lebens gestärkt: mit viel Spaß und Bewegung auf der einen Seite und Entspannung durch Meditation auf der anderen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Kinder lernten, wie sie reagieren können, wenn sie beleidigt oder geärgert werden. Was sie tun können, wenn ihnen etwas weggenommen wird. Wann und wie sie sich richtig Hilfe holen. Wie sie mit ihren eigenen und den Gefühlen anderer umgehen. Wo ihre Stärken liegen und wie sie sich das Gute ins Leben holen. Dieses Training wird weiterhin angeboten, um noch viele andere Kinder zu stärken. Die Fortsetzung wird zugleich in Form eines Aufbaukurses seine Fortführung für die schon trainierten kleinen Helden in diesem Jahr sein. Neue Kurse gibt es am Samstag, 23., und Sonntag, 24. April.

Hundeexpertenkurs geplant

Ebenfalls zum Programm der Heldenkinder in Kooperation mit Denise Townsend-Hoffmann gehört der Hundeexpertenkurs, der in diesem Frühjahr zum ersten Mal stattfand. Beim Hundeexpertenkurs steht die Vermittlung der Grundregeln im Umgang mit Hunden ganz oben an. Die Kinder lernen, wie Hunde kommunizieren und wie sie sich ihnen gegenüber entsprechend verhalten sollten. Darüber hinaus wird den Kindern etwas über die Körpersprache auch anderer Tiere erklärt und gezeigt.

Weitere Themen sind Ernährung sowie das Training und richtiges Spielen, als auch das Kennenlernen verschiedener Hunderassen. Ziel des Kurses ist es, wichtiges und wesentliches Wissen für den Umgang mit Hunden zu vermitteln und dabei noch eine tolle Zeit mit viel Spaß zu haben. Gerade in der aktuellen Lage tut solch eine Abwechslung gut.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach den Osterferien startet ein neuer Hundeexpertenkurs. Wer sich für die neuen Heldenkinder-Kurse interessiert, kann sich unter www.hockenheim.feripro.de informieren und auch anmelden. zg