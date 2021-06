Wenn die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim alarmiert wird, dauert es im Schnitt nur rund sechs Minuten, bis das erste Feuerwehrfahrzeug samt Mannschaft am Einsatzort eintrifft. Die Frauen und Männer der Einsatzabteilung verlassen ihren Arbeitsplatz oder ihre Familien, fahren in die Feuerwache, legen ihre Schutzkleidung an und steigen in die Einsatzfahrzeuge. Dies alles tun sie ehrenamtlich, bei

...