Miteinander statt übereinander reden

Hockenheim/Schwetzingen. In den vergangenen Wochen sind im Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Andreas Sturm (CDU) zahlreiche Bürgeranfragen zu den Corona-Maßnahmen eingegangen, beispielsweise hinsichtlich der Zugangsregelungen im Einzelhandel, der Geltungsdauer von Auffrischungsimpfungen oder einer möglichen Impfpflicht, über welche aktuell der Deutsche Bundestag diskutiert.

Sturm bietet allen interessierten Bürgern an, mit ihm am Montag, 31. Januar, ab 18 Uhr via Videokonferenz (Zoom-Plattform) in einen Online-Dialog zu treten. Für Einzelgespräche steht der Abgeordnete ferner am Dienstag, 1. Februar, in der Zeit von 20 bis 22 Uhr zur Verfügung. „Es ist besser, miteinander statt übereinander zu sprechen,“ so der Parlamentarier.

Der Zugangslink zu den Videokonferenzen kann unter der E-Mail-Adresse andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de angefordert werden. zg

