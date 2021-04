Mitgliedschaftgibt’s dennoch vergünstigt

Am Tag des Tennis, der alljährlich im April ansteht, präsentiert der Tennisclub Hockenheim (TCH) üblicherweise Interessentinnen und Interessenten seine Tennisanlage, die zehn Freiplätze und die Halle umfasst, malerisch im Gelände der ehemaligen Landesgartenschau eingebettet. Neben Showkämpfen und Probetrainings wird am Tag des Tennis die Mitgliedschaft zu Sonderkonditionen angeboten. Infolge der aktuellen Pandemie-Verordnungen kann in diesem Jahr der Tag des Tennis jedoch nicht wie gewohnt stattfinden, teilt der Verein mit.

Daher hat sich der TCH eine Alternative überlegt, denn Tennis zählt zu den kontaktarmen Sportarten, die man unter Beachtung einiger Regeln im Freien weiterhin ausüben darf. So wurde der Tag des Tennis in die Aktion Hockenheimer Tenniswochen umgewandelt.

Ab sofort bis zum 16. Mai steht der Vorstand für umfassende Informationen zur Verfügung und es wird auch in diesem Jahr die Möglichkeit angeboten, zu deutlich vergünstigten Konditionen Mitglied im TC Hockenheim zu werden. Erwachsene sparen im Vergleich zu den normalen Konditionen bis zu 25 Prozent, Kinder und Jugendliche bis zu 50 Prozent.

Weitere Informationen sind über die Homepage des TCH zu erhalten unter www.tc-hockenheim.de. Fragen zu den Hockenheimer Tenniswochen beantwortet der Verein auch gerne per E-Mail. tch

