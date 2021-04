In seinen Bemühungen um die Verwirklichung der dringend benötigten Erweiterung des Gewerbegebiets Mörscher Weg hat Oberbürgermeister Marcus Zeitler einen Mitstreiter gefunden: Sein Kollege Michael Möslang in der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten hat ähnliche Probleme. Denn auch in dem 12 000- Einwohner-Ort im Landkreis Karlsruhe verhindert die Haubenlerche, dass ein geplantes Neubaugebiet

...