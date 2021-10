Mitte 60 auf dem Skateboard – in zerrissener Jeans

Ein Millionenpublikum kennt ihn aus der ARD-Langzeitserie „Lindenstraße“, in der er viele Jahre „Erich Schiller“, der Mann an der Seite von Mutter Beimer, war: Bill Mockridge. Nun ist der 1947 in Kanada geborene und 1967 nach Deutschland eingereiste Schauspieler und Kabarettist in der Stadthalle mit einer Einmann-Show aufgetreten.

Mit dem Programm „Je oller, je doller“ bot er den Besuchern auf humorvolle Weise Einweisungen zum Älterwerden. „Ich bin schon die ganze Woche gespannt auf Hockenheim, denn zurzeit sind Künstler nicht so oft auf der Bühne zu sehen. Nun darf ich endlich wieder mit Leuten zusammen sein, die keine Maske aufhaben, die strahlen und sich gemeinsam mit mir auf einen schönen Abend freuen“, begrüßte er das Publikum.

Junge Leute haben auch ein Alter

„Das Thema Alter spricht eigentlich jeden an“, begann er, „weil jeder ein Alter hat. Das heißt, Alter hat mit Alter nichts zu tun, auch die Jahre haben mit Alter nicht wirklich was zu tun, junge Leute haben auch ein Alter.“ Er habe kein Problem damit, wenn die Leute ihn älter einschätzen, als er ist, gesteht er, schwierig werde es, wenn es die eigene Frau sei. Als er 60 wurde, fing sie an, für ihn zu antworten. Kommt die Kellnerin und fragt, ob sie ihm ein Bier bringen kann, sagt sie prompt: „Nein, mein Mann trinkt nur Mineralwasser.“

Frauen und Männer nehmen das Älterwerden sowieso sehr unterschiedlich wahr: Während Frauen täglich mehrere Male vor dem Spiegel stehen und jedes Fältchen zum Anlass nehmen, die Regale der Anti-Aging-Abteilung des Drogeriemarkts leerzufegen, brennt sich bei Männern das Selbstbild des 18-Jährigen in die geistige Festplatte ein: „Junge Männer schauen einmal in den Spiegel, sehen da einen gut aussehenden Typen mit viel Haar und wenig Bauch, mit Sexappeal. Dieses Bild gefällt ihnen und sichert es auf der Festplatte, mehr brauchen sie nicht für die nächsten 50 Jahre.“

Irgendwann komme aber der große Schreck. Und Mockridge erzählt über Menschen, die einfach nicht akzeptieren, dass sie altern wie sein Freund, Mitte 60, der mit Skateboard, zerrissener Jeans und „verkehrter“ Baseballkappe in die Stadt rennt und sich piercen lässt: „Wie sieht das denn aus, ein Ohrring neben dem Hörgerät?“ Oder ein 80-Jähriger lässt sich den Spruch „Sex, Drugs und Rock’n’Roll“ auf den Arm tätowieren.

Anhand solcher witziger Anekdoten und persönlicher Geschichten brachte er die Zuhörer, die er stets in die Show miteinbezog, immer wieder zum Lachen. Im krassen Gegensatz zu früher, als die Alten wirklich alt waren, ist die heutige Generation der Alten frisch, jung und aktiv, stellt Mockridge fest. Und der Kabarettist erinnert sich an seinen eigenen Großvater, der schon 70-jährig nur im Sessel saß, Pfeife rauchte und vielleicht die Zeitung las. Seine Oma war fest mit ihrer bunten Kittelschürze verwachsen.

Der Kabarettist berichtete auch davon, wie ihn sein Sohn in die digitale Technik einwies, wie er mit zunehmendem Alter immer öfter Selbstgespräche führt und wie er ins Wohnzimmer geht und vergisst, was er eigentlich dort wollte. Dann greift er statt zum Telefon zur Fernbedienung und tippt die Telefonnummer ein. Verwundert fragt er sich, wieso sich Klaus Kleber meldet. Für das überwiegend ältere Publikum waren solche Geschehnisse gut nachvollziehbar, spiegelten sie doch wider, was wohl jeder schon einmal auf die eine oder andere Art erlebt hat.

Wie eine Bombenentschärfung

Natürlich durfte auch das Thema „Sex im Alter“ nicht fehlen. Ab 50 kann man Sex viel entspannter angehen, meinte Bill Mockridge und erinnerte sich daran, wie furchtbar schrecklich es beim ersten Mal war. „Das war wie eine Bombenentschärfung, schon allein das Küssen, die Öffnung des BHs und das Ausziehen waren eine echte Herausforderung.“ Ein Verwandter gab ihm diesbezüglich taugliche Tipps: „Viel Emotion, ganz wenig Zunge und nimm die Kippe aus dem Mund.“

Das biologische Alter kann durch positive Einstellung zum Älterwerden beeinflusst werden. Dass er heute im Alter von 74 Jahren noch geistig frisch und körperlich fit sei, dafür seien fünf „L“ verantwortlich. Die stehen für Laufen, Laben, Lieben, Lernen und Lachen. Aktiv und neugierig bleiben, Lebensfreude haben, dann kann auch das Alter schön sein, so der Kabarettist abschließend. Das gab Bill Mockridge dem begeisterten Publikum mit auf den Weg, ohne böse oder sarkastisch zu wirken, sondern stets mit versöhnlichem Augenzwinkern und einer gehörigen Portion Humor.