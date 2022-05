Mittlerweile 40 Kurse pro Woche

Eine gelungene Überraschung für die Kurskinder des Schwimmvereins hatte Christian Lauer von der Generalvertretung der Badische Versicherungen (BGV) im Gepäck, als er im Aquadrom vorbeischaute. Mit der stellvertretenden Betriebsleiterin Stefanie Braun überbrachte Lauer eine Spende von 30 Schwimmbrettern mit BGV-Logo, die künftig für die Schüler in Hockenheim eingesetzt werden können.

Die Kids fielen gleich über die Bretter her und prüften sie auf Herz und Nieren. Begeistert von der neuen Ausstattung machten die nächsten Übungseinheiten für Kraul- und Rückenbeine natürlich viel mehr Spaß. Ein Dankeschön im Namen des Vereins sprachen die Trainer Simone Berger, Sven Grundner und Tatjana Sturm an Lauer aus.

Der Schwimmverein konnte sein Kursangebot unterdessen auf 30 wöchentlich stattfindende Kurse erhöhen, ergänzt durch zehn weitere Kompaktkurse an den Wochenenden. Da auch dies dem momentanen Andrang aus der Region nicht gerecht wird, fanden in den Osterferien weitere Kompaktkurse statt.

Die stets ausgebuchten Kurse erfreuen sich großer Beliebtheit – der Preis hierfür ist jedoch eine längere Wartezeit. Der Verein reagiert mit weiteren Ferienkursen in den Pfingst- und Sommerferien und Kooperationen mit den örtlichen Grund- und weiterführenden Schulen. So werden derzeit die öffentlichen Hockenheimer und Neulußheimer Grundschulen bereits beim Schulschwimmen unterstützt beziehungsweise Schul-AGs mit der Unterstützung der Trainer angeboten. Diese AGs möchte der Schwimmverein gerne ausweiten, wofür allerdings derzeit noch nach Sponsoren gesucht werden. Interessenten können sich per E-Mail an die Adresse tatjana.sturm@svhockenheim.de wenden. ts/zg