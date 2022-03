„Möchten die politische Debatte neu beleben“

Zum ersten Grünen-Stammtisch in Präsenz haben sich interessierte Bürgerinnen und Bürger im Restaurant „Rondeau“ getroffen. Die Erleichterung darüber, dass nach so langer Zeit endlich wieder politische Themen der Stadt „Auge in Auge“ diskutiert werden konnten, war den Anwesenden und Teilnehmenden anzumerken, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbands.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Organisatoren nannten gleich mehrere Gründe, warum es sich lohnt, am Grünen-Stammtisch teilzunehmen. „Uns geht es in erster Linie um die Gemeinschaft und darum, Menschen aus Hockenheim treffen zu können, sich zu grünen Themen auszutauschen und Ideen für Hockenheim entwickeln zu können. Außerdem möchten wir mit dem Stammtisch eine Verbindung zur Landes-, Kreis- und Kommunalpolitik schaffen und eine Plattform bieten, um aktuelle kommunalpolitische Themen diskutieren zu können“, erklärten die Organisatorinnen Larissa Rotter, Karin Böttcher und Elke Dörflinger.

„Außerdem möchten wir eine grüne Konstante sein und unsere Präsenz in der Stadt Hockenheim deutlich machen.“ Nach der Begrüßung und einer kurzen Einführung wurden aktuelle politische Themen heiß diskutiert. Infolge des Krieges in der Ukraine ist mehr denn je von einer notwendigen Energiewende auszugehen. Die ohnehin von Bündnis 90/Die Grünen forcierten Themen wie Klima und Umwelt, Mobilität, ökologische und ökonomische Transformationsprozesse, Stadtentwicklung ebenso wie Gestaltung der Wirtschaft rückten in den Fokus allen politischen Handelns.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lust auf Diskussion machen

Der Ortsverband hat die Themen aufgenommen und möchte diese weiter voranbringen. Wichtig sei es nun, nicht nur zu diskutieren, sondern auch Themen auf den Weg zu bringen und umzusetzen. Der Folgetermin des Grünen-Stammtisches steht bereits fest: am Donnerstag, 12. Mai, um 18.30 Uhr, wird weitergesprochen. „Wir möchten wieder Lust auf Politik, Diskussion und die politische Debatte machen, die in Hockenheim einer Neubelebung bedarf“, so Dörflinger. zg