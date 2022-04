Möldner auf Durchmarsch

Anscheinend gibt es keinen Gegner, der Titelverteidiger Jürgen Möldner den erneuten Gewinn der Stadtmeisterschaft im Schach noch streitig machen kann. Er liegt nach fünf Runden mit fünf Punkten unangefochten in Führung. Die Ergebnisse: Jürgen Möldner – Manfred Werk 1:0, Jan Mersmann (alle SV 1930 Hockenheim) – Armin Hannig (SC 1964 Dielheim) remis, Andreas Krinke – Jürgen May 0:1 und Gerold Rocholz (alle SV 1930 Hockenheim) – Norman Fellinger (SK MA-Lindenhof 1865) 1:0.

In der neunten Verbandsrunde unterlag Hockenheim II in der Landesliga Nord 1 bei Tabellenführer SK Weinheim 1911 knapp mit 3,5:4,5. Die Punkte holten Joel De Silva (remis), Thomas Löchel (remis), Prof. Dr. Bernd Straub (remis), Jürgen May (remis), Manfred Werk (remis) und Gerold Rocholz (1). Hockenheim III erreichte in der Bereichsliga Nord 1 beim SK 1946 Mannheim ein 4:4-Unentschieden. Markus Riepp (remis), Jan Mersmann (1), Günter Auer (1), Werner Fischer (remis) sowie Emil Skibba (1) punkteten.

Senioren treten in Reilingen an

In der Kreisklasse A empfing Hockenheim IV in der Zehntscheune den mit zwei Spielern in Unterzahl antretenden SK Weinheim 1911 II. Zwei kampflose Siege von Jasmin Mersmann und Lias Piechatzek sowie der Gewinn von Peter Telp reichte so zu einem 3:3. Hockenheim V in der Kreisklasse B verlor gegen den SC 1922 Ketsch III klar mit 0:4.

Am Freitag, 29. April, beginnt um 17.30 Uhr das Jugendschach in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich dort um 19.30 Uhr zu einem Trainingsabend mit Pfälzer Wurstspezialitäten der Hockenheimer Firma Cornelius.

Am Sonntag, 1. Mai, wird um 11 Uhr in der Zehntscheune die vierte Runde der badischen Oberliga ausgetragen. Hockenheim erwartet die Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim. Die Senioren treten am Sonntag, 1. Mai, um 10 Uhr zur letzten Runde der Bezirks-Senioren-Mannschaftsmeisterschaft beim SC 65 Reilingen an. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen. mw