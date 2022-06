Möldner gewinnt Titel

Hockenheim. Die deutsche Jugendeinzelmeisterschaft fand im hessischen Willingen statt. Die drei Teilnehmer der Schachvereinigung Hockenheim erreichten respektable Ergebnisse. In der Altersklasse U 18 wurde FM Marco Dobrikov mit 4,5 Punkten aus neun Partien Zwölfter, Jasmin Mersmann erreichte in der AK U10w den 16. Platz und im offenen Kinderschachturnier holte Thomas Mersmann mit drei Punkten Platz 29 im Feld der 48 Teilnehmer.

Jürgen Möldner wurde erneut Hockenheimer Stadtmeister. In den Partien der sechsten Runde des Wettbewerbs gab es folgende Ergebnisse: Armin Hannig (SC Dielheim) – Jürgen Möldner 0:1 und Jürgen May – Gerold Rocholz (alle SV Hockenheim) remis. Nach dem uneinholbar mit sechs Punkten führenden Jürgen Möldner liegt Christian Würfel mit vier Punkten auf Platz zwei. Für Jürgen Möldner ist es bereits der sechste Stadtmeistertitel.

Finale in der badischen Oberliga

Aus dem Feld der elf Drittligisten sind voraussichtlich drei Absteiger zu ermitteln. Hockenheim liegt aktuell auf Platz acht und muss in den beiden Schlussrunden punkten, um mit etwas Glück den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu sichern. Hockenheim empfängt am Samstag, 18. Juni, 14 Uhr den SC Emmendingen zur Vorschlussrunde.

Die letzte Runde am Sonntag, 19. Juni, beginnt um 10 Uhr gegen den SC Brombach. Gespielt wird an beiden Tagen in der heimischen Zehntscheune. mw