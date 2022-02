Möldner gewinnt Wertungsblitz

Hockenheim. Das doppelrundig durchgeführte Monatsblitzturnier Februar entschied Jürgen Möldner (SV Hockenheim) mit 9,5 von zehn möglichen Punkten für sich. Platz zwei ging an Blerim Kuci (vereinslos) mit sechs Punkten vor Jürgen May (SV Hockenheim) mit fünf Punkten. In der Gesamtwertung führt weiterhin Blerim Kuci mit 28 Wertungspunkten vor Jürgen May mit 25 Wertungspunkten und Christian Würfel (SV Hockenheim) mit 23 Wertungspunkten.

Am Freitag, 11. Februar, findet um 19 Uhr in der Zehntscheune die Hauptversammlung der Schachvereinigung statt. Zu beachten sind die aktuellen Hygienekonzepte des Landes sowie der Stadt Hockenheim und der Schachvereinigung. Es gilt die 2G-Regelung. In geschlossenen Räumen ist eine Atemschutzmaske (FFP2) zu tragen. mw

