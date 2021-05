Man wird durchaus belohnt, wenn man der Versuchung widersteht, sich nochmals im kuscheligen Bett umzudrehen und stattdessen den Weg in die Natur sucht, hat unser Leser und fotografierender Naturbeobachter am eigenen Leib erfahren. Belohnt wurde er mit einem herrlichen Sonnenaufgang, mit dem der April an seinem letzten Tag wohl auf Wiedergutmachung aus war. / sz

