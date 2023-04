Motiv und Ursache von Hockenheimer Kindstötung weiter unklar

Hockenheim. Es bleibt auch weiterhin ein Fall mit mehr Fragen als Antworten: Die Ratlosigkeit über den Tod zweier Kinder in Hockenheim bleibt trotz laufender Ermittlungen und zahlreicher Gerüchte bestehen. Während die tatverdächtige Mutter der beiden Brüder mittlerweile in Haft sitzt, äußert sich die Staatsanwaltschaft weder zu Spekulationen bezüglich des Motivs noch zu den Erkenntnissen der bereits erfolgten Obduktion – hier fehlen noch die Ergebnisse der abschließenden chemisch-toxikologischen Untersuchung. In Hockenheim und Mosbach, dem Hauptwohnort der beiden Opfer, fanden indes Trauergottesdienste zu Ehren der Brüder statt. Wie groß die Anteilnahme der Bevölkerung ist, zeigt sich anhand eines Kondolenzkontos, auf das bisher über 11 000 Euro Spenden eingegangen sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hintergründe der Kindtötung in Hockenheim weiterhin Ermittlungssache

Doch die Hintergründe der Tat, die zwei junge Seelen aus dem Leben gerissen hat bleiben weiterhin im Dunkeln. Dabei könnte deren Offenbarung bei der Trauerbewältigung hilfreich sein. Doch wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, hat sich die 43-jährige Mutter seit ihrer Festnahme nicht zu den Geschehnissen geäußert und bewahrt auch weiterhin Schweigen.

Spekulationen, wonach die Tat bereits einen Tag vor dem alarmierenden Notruf stattgefunden haben soll, bestätigt die Staatsanwaltschaft nicht: „Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung liegt noch nicht vor. Wann es in den nächsten Wochen genau vorliegen wird, kann derzeit nicht gesagt werden. Erst dann kann auch belastbar etwas zum Todeszeitpunkt mitgeteilt werden.“

Ob die Tatverdächtige aktiv am Tod ihrer beiden Söhne beteiligt war, soll bei den Ermittlungen belastbar aufgezeigt werden. Staatsanwalt Dr. Marc Schreiner teilt auf Nachfrage dieser Zeitung mit, dass sich die Ermittlungen hauptsächlich auf die in Haft sitzende 43-jährige konzentrieren: „Das Motiv der Tat ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Allein tatverdächtig ist nach dem derzeitigen Stand nach wie vor die Mutter der beiden Kinder“. Doch warum schweigt diese, nachdem sie selbst am Ostersonntag den Notruf mit den Worten „ich habe etwas Schlimmes getan“ gewählt hat? Und weshalb mussten die beiden Brüder sterben?

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Familientragödie Tod zweier Kinder in Hockenheim – Trauer und Fassungslosigkeit Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Familientragödie Hockenheimer Familientragödie - die Stadt trägt Trauer Mehr erfahren

Fragen, die auch die Bevölkerung Hockenheims und die Menschen in ganz Deutschland beschäftigen. Bei den zwei Trauergottesdiensten konnte man den Opfern angemessen gedenken und den Raum für gemeinsame Trauer nutzen. Für die Angehörigen der Kinder, deren Leben durch diese unfassbare Tragödie mit Sicherheit aus den Fugen geraten ist, zeigen die Menschen nun auch in Form von Spenden ihre Anteilnahme. Zwar kann kein Geld der Welt den Verlust durch diese Tragödie aufwiegen, doch es ist ein Zeichen, dass die Familie in ihrer Trauer nicht alleine ist.