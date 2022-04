Motorradfahrer bei Unfall mit Auto verletzt - L 722 und B 39 zeitweise gesperrt

Hockenheim. Bei einem Unfall sind am Nachmittag des Ostermontags bei Hockenheim ein Motorrad und ein Auto kollidiert, wodurch der Motorradfahrer verletzt worden ist. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16.45 Uhr auf der L 722 unterhalb der Anschlussstelle Hockenheim-Nord der B 39. Dabei soll ein 30-jähriger BMW-Fahrer, der aus Richtung Schwetzingen kommend die Bundesstraße verließ, die Vorfahrt eines 23-jährige Aprilia-Fahrers missachtet haben, so die Ermittler. Durch den seitlichen Zusammenprall wurde der Motorradfahrer über das Auto geschleudert. Laut Polizei verletzte er sich dabei glücklicherweise nur mittelschwer und kam nach einer ersten Behandlung durch einen zufällig vor Ort befindlichen Arzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Motorrad und der Pkw wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten beide durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Anschlussstelle Hockenheim-Nord der B 39 von Schwetzingen kommend sowie die L 722 ab der Talhauskreuzung in Richtung B 39 waren zeitweise gesperrt.

