Motorradfahrer bei Unfall nahe Hockenheim schwer verletzt

Hockenheim. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Pfingstsonntag gegen 15.15 Uhr auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, kurz vor dem Autobahndreieck Hockenheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer, welcher in Begleitung von mehreren weiteren Motorradfahrern unterwegs gewesen war, mit seiner Harley-Davidson aufgrund von Unachtsamkeit ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Opel auf.

Der Motorradfahrer wurde hierbei von seinem Fahrzeug geschleudert und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Er zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in

ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Die 24-jährige Opelfahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat der Verkehrsdienst

Walldorf übernommen, heißt es weiter im Polizeibericht.

Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 16.200 Euro geschätzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten teilweise beide Fahrstreifen gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von etwa vier Kilometern.