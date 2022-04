Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Auf der Landesstraße 722 ist es am Montagnachmittag in Höhe der Anschlussstelle Hockenheim-Nord unterhalb der Bundesstraße 39 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen, bei dem der Zweiradfahrer verletzt wurde. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein 23-jähriger Aprilia-Fahrer die B 39 in Richtung Schwetzingen befuhr, an der Anschlussstelle abfuhr und und weiter auf der L 722 in Richtung Talhauskreuzung unterwegs war.

Ein 30-jähriger BMW-Fahrer, der aus Richtung Schwetzingen kommend die B 39 verließ und ebenso auf die L 722 einbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt des Motorradfahrers an der Einmündung und stieß mit ihm seitlich zusammen. Der mittelschwer Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von circa 30 000 Euro, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. pol

