Motorradfahrer feiern Gottesdienst

Wiesloch/Region. Nachdem 2020 schon kein Motorrad-Gottesdienst in Wiesloch und Baden-Baden stattfinden konnte, hat Corona auch in diesem Jahr die Gottesdienste ausgebremst, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Motorrad-Gottesdienst zur Saisoneröffnung könne wieder nicht live gefeiert werden.

Doch die Motorradfahrer lassen sich nicht ausbremsen: Die Bikerseelsorger Dominik Frey, Kilian Stark und Stefan von Rüden filmten unter dem Motto „Ausgebremst“ einen Gottesdienst im Gutshof des Psychiatrischen Zentrums Wiesloch. Am Sonntag, 25. April, kann dieser ab 10 Uhr online angeschaut werden. Zusätzlich können Interessierte ab 11 Uhr per Zoom gemeinsam Teile des Gottesdienstes anschauen und sich austauschen. Sollte Corona es zulassen, findet der Gottesdienst in der Autobahnkirche im Juli wieder live statt. zg

Info: Den Link gibt es unter www.motorradgottesdienste.de