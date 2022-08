Motorradfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall gegen 17.35 Uhr ist am späten Montagnachmittag, nach ersten Erkenntnissen, ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei an diesem Montagabend mitteilte, kam es auf der Bundesstraße 39 in Höhe der Abfahrt Hockenheim Talhaus an der Schwetzinger Straße aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Nach ersten Informationen eines Mitarbeiters vor Ort ist letzterer im Ausfahrtsbereich auf den Hyundai aufgefahren.

Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber abgeholt werden musste. Der Hubschrauber landete auf der Fahrbahn der Schwetzinger Straße, die zwischenzeitlich voll gesperrt war. Rettungskräfte brachten den verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Im Einsatz befanden sich neben dem Hubschrauber auch Rettungskräfte und die Polizei. caz/vas

Info: Ein Video gibt’s online unter www.schwetzinger-zeitung.de