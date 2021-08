Motorradfahrer schlittert unter Leitplanke und verletzt sich schwer

Schwetzingen. Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend im Bereich der B39 und L722, dem Hockenheim Achter, bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der junge Mann fuhr laut Angaben der Polizei mit seiner Suzuki auf der B39 und kam im Kurvenbereich zur L722 zu Fall. Der Fahrer und sein Motorrad schlitterten darauf unter eine Leitplanke und blieben anschließend im Grünstreifen liegen.

Der 20-Jährige erlitt mehrere Frakturen, am Zweirad entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Auch die Leitplanke wurde beschädigt. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die das Unfallgeschehen beobachteten haben, werden gebeten sich unter Telefon 06202/2880 zu melden.