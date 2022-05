Motorradfahrerin in Lebensgefahr

Bei dem schweren Verkehrsunfall a Freitagabend gegen 18 Uhr in der Talhausstraße (wir berichten am Samstag) ist eine 26-jährige Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Sie Motorradfahrerin befuhr mit ihrer Yamaha die Talhausstraße in Richtung Stadtmitte, als in Höhe des Globus-Marktes ein 51-jähriger Rennradfahrer, der in gleicher Richtung fuhr, vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte und hierbei die von hinten herannahende Yamaha-Fahrerin übersah.

Durch den Zusammenstoß der Zweiräder kamen beide Fahrer zum Sturz, der Rennradfahrer wurde dabei leicht, bei der Motorradfahrerin konnte Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden. Sie wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden beträgt rund 13 000 Euro. pol

