Müllsammlung: Grüne Engel fliegen gerne durch Hockenheim

Hockenheim. Seit über zwei Jahren sind sie nun unterwegs und vielen Menschen ein mittlerweile vertrauter Anblick geworden: Die Grünen Engel der Lokalen Agenda, die regelmäßig ausfliegen, um die Stadt zu säubern und Impulse zu setzen, dass Müll nicht mehr achtlos weggeworfen wird. In grasgrünen T-Shirts und als Sonnenschutz mit ebenso grünen Kappen ausgestattet, treffen sie sich einmal im Monat und nehmen sich „Schmuddelecken“ vor.

Dabei können die Engel schon einige Erfolge verbuchen: „Es fällt uns mittlerweile schwerer, wirklich vermüllte Flecken zu finden. Und damit bewahrheitet es sich, dass Müll nur dort leichtfertig weggeworfen wird, wo auch zuvor schon Müll lag. Je sauberer es ist, desto größer ist die Hemmschwelle, etwas fallen zulassen“, beobachtet Renate Rottmayer, die zusammen mit ihrem Mann Jürgen die Grünen Engel ins Leben rief. „Wir bekommen viel Zuspruch aus der Bevölkerung. Viele Hockenheimer sind mittlerweile mit einem Beutel in der Tasche unterwegs und beseitigen auf eigene Kappe Abfälle einiger Mitmenschen, ohne viel Aufhebens davon zu machen.“

Sinn von Naturschutz vermitteln

Die Grünen Engel möchten aber nicht nur anderen hinterherräumen. Die quietschgrün gestrichenen Bügel der Mülleimer weisen wie die Zigarettenkippen-Eimer am HÖP und an der Streuobstwiese auf ihren Einsatz für eine saubere Stadt hin. Damit die Grünen Engel möglichst optimale „Arbeitsbedingungen“ finden, werden sie von der Agenda-Beauftragten der Stadt, Elke Schollenberger, tatkräftig unterstützt: Durch Material, Arbeitskleidung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Ein Neuzugang der Grünen Engel ist der „Kinder“-Trolley. Eine gemeinsame Aktion mit drei Klassen der Hubäcker-Grundschule verdeutlicht, dass es „großen Sinn“ macht, mit den Jüngsten spielerisch an das Thema Müll heranzugehen und damit ein Gefühl für den Naturschutz entstehen zu lassen. „Die Kinder waren mit großer Begeisterung bei der Sache. Und es ist ihnen gut zu vermitteln, warum man Dinge nicht einfach achtlos auf die Straße wirft“, sagt Jürgen Rottmayer.

Greifzangen für Kinder

Um in Zukunft optimal auf solche Sammelaktionen mit Schulklassen vorbereitet zu sein, wurden zwölf Müllzangen für Kinder angeschafft, dazu kleine Eimer und Handschuhe. Das alles passt perfekt in den neuen Trolley, den der Grüne Engel Susanne Blattner mit kleinen Accessoires liebevoll aufgepeppt hat.

Auch Oberbürgermeister Marcus Zeitler konnte schon einen Blick auf die neue Ausstattung werfen. Er bedankt sich für die Arbeit der Gruppe, die mit einer kleinen Fraktion am Rathaus vorgerollt war. Diese sprach ihrerseits ein großes Lob an den Bauhof aus. „Wir schicken eine kurze E-Mail, wo der von uns gesammelte Müll steht, und dann ist er auch schon so gut wie abgeholt.“ zg