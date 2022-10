Musical des AGV Belcanto Hockenheim: Aufruhr in der Konservenfabrik

Hockenheim. Man nehme: Die Sing- und Spielgruppe des AGV Belcanto, eine Bühne sowie Roland Wolff’s launiges Drehbuch und erhalte ein Musical der Extraklasse. Das Comeback des AGV-Sängerballs in der Hockenheimer Stadthalle stand am vergangenen Samstag ganz im Zeichen der Konservendose.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Walter Wassermann (Andreas Rohr) ist Fabrikant und Eigentümer der Hockenheimer „Willi Wassermann Sauerkonserven“. Schon als Kind unausstehlich, macht er heute seinen Angestellten, seiner Frau (Petra Wolff) und den beiden Kindern (Romina Afflerbach und Manuel Schlosser) das Leben schwer. Geizig sei er, es ginge ihm nur um „Money, Money, Money“, singen seine Tochter und die Reinigungskraft der Familie (Kathrin Sabljo).

Das Chaos ist komplett

Das bekommt auch die Belegschaft zu spüren: Alte Maschinen, die letzte Gehaltserhöhung liegt Jahre zurück und dann ist da noch diese eine einzige Toilette für alle – eindeutig zu wenig. Das Chaos ist komplett als dann auch noch die Beziehungen der Tochter zum Reilinger Sekretär Klaus (Simon Schlegel) und des Sohns (Manuel Schlosser) zur schwangeren Arbeiterin Simone (Anne Geser) bekanntwerden.

Denn Liebesbeziehungen werden in Walters Konservenfabrik nicht geduldet. Kein Wunder, dass das ebenfalls liierte Arbeiterpaar (Melanie Plautz und Timo Weber) das erst mal für sich behält – ganz im Sinne von Revolverhelds „Halt dich an mir fest“. Walters rabiates „Du lässt dich geh’n“ nach Charles Aznavour an seine Frau schlägt dem Fass endgültig den Boden aus. Sie packt die Koffer und geht. Was Walter nicht weiß: Vorher räumt sie noch den Safe und findet brisante Akten.

Seit Jahren hält Walter das Testament seines Vaters Willi unter Verschluss. Der hatte die Fabrik einst gegründet und als Marktführer für Gurkenkonserven groß gemacht. Seinen Sohn und dessen Launen kannte er wohl und vermachte die Firma eigentlich seiner Schwiegertochter und den beiden Enkeln. Nach gründlicher Prüfung des letzten Willens kehrt Walters Frau nun zurück, um ihren fulminanten Fund zu präsentieren und Walter damit zu konfrontieren. Dem erscheint in der Zwischenzeit Arbeiterin Simone im Traum, die ihn mit „Run“ von Leona Lewis die Chance aufzeigt, sich auf seine alten Tage doch noch zu bessern.

Als es kaum noch jemand zu hoffen wagt, gibt der Griesgram tatsächlich doch bei: 20 Prozent mehr Lohn verspricht er den Angestellten, ebenso wie eine zweite Toilette. Er entschuldigt sich bei seiner Frau, gibt seinen Kindern und deren Partnern endlich seinen Segen und zu guter Letzt übergibt er die Konservenfabrik an die rechtmäßigen Erben. Ende gut, alles gut.

In weiteren Rollen waren Ingrid Weber als Schwiegermutter, Jürgen Bittner als Bewerber, Jessica Wooley als Arbeiterin und Roland Wolff als Assistent des Fabrikanten zu sehen.

Geehrte Mitglieder 60 Jahre: Traude Hagmann .

. 50 Jahre: Helga Schwab , Herbert Sturm (jeweils zu Ehrenmitgliedern ernannt).

, (jeweils zu Ehrenmitgliedern ernannt). 40 Jahre: Karlheinz Baust, Monika Baust, Siegmar Hagmann .

Karlheinz Baust, Monika Baust, . 25 Jahre: Andrea Arnold , Dorothée Berlinghof , Jutta Janisch , Marietta Kögel , Michaela Liebscher , Andrea Rösch, Ingrid Weber .

, , , , , Rösch, . 10 Jahre: Manuel Schlosser , Timo Weber .

Dem Theaterstück ging ein musikalischer Vorgeschmack auf das Neujahrskonzert des Gesamtchores am 21. und 22. Januar unter der Leitung von Dirigent Özer Dogan voraus. Auf „You Are the Reason“ von Calum Scott, „A Million Dreams“ aus dem Musicalfilm „The Greatest Showman“ und „I’m Still Standing“ von Elton John folgte „You Can’t Stop the Beat“ aus der Verfilmung des Musicals „Hairspray“.

Ehrungen verdienter Mitglieder

Nach dem Musical begrüßte der Vorsitzende Mike Grosskopf die Gäste und berichtete aus dem Vereinsgeschehen der zurückliegenden drei Jahre – so lange musste der AGV Belcanto seinen Sängerball pausieren. Umso mehr Ehrungen verdienter Mitglieder konnten in diesem Jahr nun gefeiert werden.

Der AGV Belcanto nutzt die Gelegenheit und ehrt seine verdienten Mitglieder beim Sängerball – sie halten dem Verein seit bis zu 60 Jahren die Treue. © agv

Bei anschließender Musik und Tanz konnten die Gäste zusammen mit DJ Marco bis in den späten Abend feiern, sich über das gezeigte Musical unterhalten und die Rückkehr des Sängerballs in launiger Atmosphäre genießen.