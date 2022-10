Musical „The Addams Family“ in Hockenheim erinnert an beliebte Serie

Hockenheim. Das Musical „The Addams Family“ erzählt am Dienstag, 11. Oktober, um 20 Uhr in der Hockenheimer Stadthalle die Geschichte der gleichnamigen Cartoon- und Filmserie aus den 1990er Jahren und birgt den Alptraum eines jeden Vaters, so heißt es in der Ankündigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wednesday Addams, ohne Zweifel die Prinzessin der Dunkelheit, ist erwachsen geworden und verliebt sich in einen hübschen, intelligenten jungen Mann aus einer respek-tablen Familie – einen Mann, wie ihn ihre Eltern noch nie zuvor getroffen haben.

Und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, weiht Wednesday Addams ihren Vater ein und fleht ihn an nichts ihrer Mutter zu erzählen. Nun muss Gomez Addams etwas tun, das er noch nie zuvor getan hat – ein Geheimnis vor seiner geliebten Ehefrau Mortica Addams bewahren. Alles verändert sich für die Familie in der schicksalsvollen Nacht, in der sie ein Abendessen für Wednesdays „normalen“ Freund und dessen Eltern veranstalten.

Nadine Kühn in der Hauptrolle

Mehr zum Thema Stadthalle Ein verhexter Tag für Bibi Blocksberg Mehr erfahren AGV Belcanto Aufruhr in Konservenfabrik Mehr erfahren

In der Rolle der Wednesday Addams brilliert Nadine Kühn, in Hockenheim seit Langem bekannt unter anderem aus „Der Kleine Horrorladen“, „Die Schöne und das Biest“ und „Hair“. Die Musicalkomödie mit Musik und Songtexten von Andrew Lippa und dem Buch von Marshall Brickman und Rick Elis erlebte 2010 ihre erfolgreiche Broadway Premiere und wurde dort weit mehr als 700-mal gespielt. Die Charaktere basieren auf den legendären Cartoons von Charles Addams. Die auch in Deutschland sehr beliebte Fernsehserie und diverse Kinoverfilmungen machen die sympathischen Grufties seit Jahrzehnten und Generationen zu Kultfiguren. Texte und Liedertexte sind komplett in Deutsch. lj/zg

Info: Tickets gibt es zum Preis von 34,50 bis 44,50 Euro im Ticketshop der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/21 10 12, per E-Mail: tickets@stadthalle-hockenheim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.