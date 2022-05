Musik und Maultaschen

Die Stadtkapelle veranstaltet an Christi Himmelfahrt, 26. Mai, am Alten Fahrerlager ihr Waldfest. Nachdem das Fest einmal komplett abgesagt werden musste und es im Vorjahr nur Essen zum Mitnehmen gab, laufen nun die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit die Gäste in gewohnter Weise bewirtet werden können. Die Stadtkapelle bietet den Besuchern wieder ein Fest mit Blasmusik, vielfältiger Speisekarte und Unterhaltung für die gesamte Familie, heißt es in der Ankündigung.

Zur Einstimmung auf den Vatertag gibt es das bayrische Frühstück, bestehend aus Weißwurst, Brezel und Weißbier. Zum Frühschoppen spielt die „Hockenheimer Blasmusik“, eine Egerländer-Besetzung von engagierten Stadtkapellen-Musikern unter Leitung von Dirigent Dominik Koch. Dabei erklingen bekannte Lieder wie „Auf der Vogelwiese“, „Böhmischer Traum“ und der „Fliegermarsch“. Am Nachmittag tritt das Jugendorchester des Gastgebers auf.

Currywurst und Kinderhüpfburg

Kulinarisch gibt es weitere Leckerbissen, sehr beliebt sind seit Jahren die traditionell hausgemachten Maultaschen, die es wahlweise mit Kartoffelsalat oder in der Brühe gibt. Als rein vegetarisches Gericht wird gebackener Camembert mit Preiselbeercreme gereicht. Es gibt auch die traditionellen Waldfestspeisen vom Grill, etwa die Currywurst mit selbst gekochter Soße. Zur Kaffeezeit lädt das reichhaltige Kuchenbüffet mit Kuchen und Torten zum Verweilen und Genießen ein.

Für die Jüngsten wir eine es eine riesige Hüpfburg, auf der sie sich austoben können. Außerdem haben die jungen Waldfestbesucher wie in den vergangenen Jahren wieder die Möglichkeit, sich am Schminkstand die Gesichter fantasievoll bemalen zu lassen. zg/gch