Musikalisch nichts an Leistungsfähigkeit eingebüßt

„Der Hauptzweck unseres Vereins ist die Pflege der Fanfarenmusik und der Blechbläsermusik.” Mit diesen Worten eröffnete Vorsitzender Dr. Ole Jakubik die Jahreshauptversammlung des Fanfarenzugs der Rennstadt Hockenheim. Umso mehr freute es ihn, dass der Verein dieses Jahr zwei Konzerte und zahlreiche Auftritte erfolgreich absolvierte.

Nach dem Konzert in der Stadthalle im April war die Begeisterung des Publikums und der Musiker so groß, dass ein Wiederholungskonzert im Juli durchgeführt wurde. Der konzertante Restart des Blasorchesters mit anspruchsvollem Programm zeigte, dass der Fanfarenzug nichts an musikalischer Leistungsfähigkeit eingebüßt hatte. Auch in traditioneller Besetzung präsentieren sich die Landsknechte mehrmals der Öffentlichkeit.

Der neue Vorstand Vorsitzender Dr. Ole Jakubik, zweiter Vorsitzender Karsten Fey. Kassierer Stefan Schöpfer, Schriftführer und Pressewart Moritz V. Mildenberger. Zugführer Guido Fey, stellvertretender Zugführer Matthias Butz. Jugendleiter Kay Preißler, Aktiven-Beisitzer Sebastian Knauber, Passiven-Beisitzer Alfred Kupferschmid. Vergnügungsausschussvorsitzender Marcus Strifler. Vortrommler David Huck, zweiter Vortrommler Rainer Sauer. Kassenprüfer Stefan H. F. Barth/Paul Schaufler. Kuriere: Johannes Schaufler, Paul Schaufler, Harald Wüst und David Huck. mvm

Beim Speyerer Brezelfest traten sie erstmals in Kooperation mit den Fanfarenzügen aus Bruchsal und Wiesloch gemeinsam auf. Die befreundeten Vereine sind sich aus dem Dachverband bekannt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, an Großveranstaltungen im In- und Ausland teilzunehmen, die mit einer großen Mannstärke leichter realisierbar sind.

Doch nicht nur der musikalische Betrieb des Fanfarenzugs, sondern auch die sonstigen Aktivitäten brachten positive Resultate. Der neue Standplatz beim Hockenheimer Mai gegenüber der Kirchenstaffel wurde sehr gut angenommen. Das Waldfest im Juni war ebenfalls ein voller Erfolg. Eine weitere Einnahmequelle entsteht durch das Reinigen der Innentribüne des Hockenheimrings bei Rennveranstaltungen. Gedankt wurde in diesem Zusammenhang Alfred Kupferschmid, der seit vielen Jahren die Reinigungstermine koordiniert. Diese Einnahmen führten dazu, dass Kassierer Stefan Schöpfer über die gute finanzielle Situation des Vereins berichten konnte.

Laut Vergnügungsausschussvorsitzendem Marcus Strifler nahm der Verein mit 28 Radlern am Stadtradeln teil, fuhr 8655 Kilometer und belegte damit den zweiten Platz in Hockenheim. Weitere sportliche Erfolge gab es bei der Stadtmeisterschaft des Schützenvereins.

Die gute Vereinsführung wurde bei den Wahlen honoriert: Fast der gesamte Vorstand wurde wiedergewählt. zg/mvm