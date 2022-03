Musikalische Runde zur Teestunde

Mit einer musikalischen Runde zur Teestunde am Freitagnachmittag von 16.30 bis 18 Uhr lädt die Volkshochschule Hockenheim ab Mitte März einmal monatlich zum gemütlichen Start ins Wochenende ein. Musikwissenschaftlerin Dr. Anja Pohsner lässt in vier lose verbundenen Veranstaltungen bis Juni mit Klangbeispielen am Klavier die Atmosphäre der Salons im 19. und 20. Jahrhundert wieder aufleben und freut sich über einen lockeren Austausch insbesondere zur Rolle der Musikerinnen und Komponistinnen.

Den Auftakt bilden am 18. März die sogenannten Sonntagsmusiken im Hause Mendelssohn, bei denen sich im Berlin der 1830er Jahre illustre Zeitgenossen aus allen Gesellschaftsbereichen die Klinke in die Hand gaben, zugleich eine kleine Hommage an die tiefe Verbundenheit der Geschwister Fanny und Felix, die vor 175 Jahren im Abstand eines halben Jahres beide verstarben.

Anmeldung für „Musik und Kunst am Freitagnachmittag“ sind bis Montag, 14. März, bei der VHS unter der Telefonnummer 06205/92 26 49 oder www.vhs-hockenheim.de vhs

