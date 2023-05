Musikalischer Gottesdienst in der evangelischen Kirchengemeinde Hockenheim

Hockenheim. Zu einem besonders musikalischen Gottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde am heutigen Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr in die evangelische Stadtkirche ein. Anlässlich des zehnten Dienstjubiläums von Samuel Cho als Kantor in Hockenheim wirken alle drei Vokalgruppen, der Kirchenchor „Soli Deo Gloria“, der Pop- und Gospelchor „Kreuz und Quer“ sowie der Singkreis im Gottesdienst mit. Pfarrer Johannes Heck leitet den Gottesdienst und fragt zwischen den Liedern Gemeinde- und Chormitglieder, was ihnen das Singen bedeutet. Im Anschluss an den musikalischen Gottesdienst lädt die Gemeinde zu einem Sektempfang in der Kirche ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1