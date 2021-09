Musiker mit Freude am Volkslied gesucht

Region. Mit Schwung gestartet ist das im Juli gegründete Volkslieder-Instrumentalensemble, das vom früheren Rektor der Pestalozzi-Schule, Manfred Wöhr, ins Leben gerufen wurde. Musik in der Gemeinschaft, der Erhalt des Volkslieds und die Freude an der Musik sind die Motivation der Musiker, die sich in der Gruppe zusammengefunden haben.

Mit Klavier, Violoncello, Gitarre und Violine ist das Ensemble schon gut aufgestellt, doch sind weitere Instrumentalisten jeglicher Couleur und aus der gesamten Verwaltungsgemeinschaft willkommen. Entscheidend ist nur, dass die Musiker Freude am Volkslied haben und Auftritte in der Öffentlichkeit nicht scheuen.

Die nächste Probe der Gruppe findet am Donnerstag, 9. September, 15 Uhr, statt. Interessenten melden sich unter der Telefonnummer 06205/79 73. zg