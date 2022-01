Musikkomiker Gogol und Mäx spielen in Hockenheimer Stadthalle

Hockenheim. Wenn im ehrwürdigen Theatersaal klassische Musik erklingt und sich das Publikum vor Lachen und Staunen kaum auf den Stühlen halten kann, dann sind die Musikkomiker Gogol und Mäx am Werk.

Sie sind die Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik und sorgen mit ihrem zwerchfellerschütternden, tempo- und geistreich ausgefochtenen musikalischen Feuerwerk der Töne seit nunmehr 30 Jahren für unvergessliche Momente – on den Niederlanden bis ins spanische Hochgebirge und nun zum ersten Mal auch in Hockenheim. Am Samstag, 29. Januar, 20 Uhr, heißt das Duo seine Gäste in der grotesken und umwerfend komischen Welt der Konzertakrobaten willkommen.

Kaum hat sich der schwarz befrackte Pianist zum Solo ans Klavier begeben, wird er von Mäx, seinem langmähnigen Gegenspieler, mit geistreicher Tücke in haarsträubende, aberwitzige Duelle verwickelt.

Gut zwei Dutzend Instrumente und ihre musikalischen und artistischen Lieblingsszenen haben die Publikumsverzauberer im Gepäck und verwandeln im Handumdrehen die Konzertsäle und Theater in tosende Arenen größter Heiterkeit. Das „Teatro Musicomico“ bietet zwei fulminante Stunden des unbeschwert beseelten Lachens und Staunens.

Die Veranstaltung wird nach der am Veranstaltungstag geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg durchgeführt. Derzeit gilt die 2Gplus-Regelung für Erwachsene. Nachweise sind nur noch in digitaler Form erlaubt, ein amtliches Ausweisdokument muss dazu bereitgehalten werden. Maskenpflicht besteht auch während der Veranstaltung am Platz.

Die Stadthalle Hockenheim verkauft unter Telefon 06205/21 10 12, schriftlich per E-Mail an die Adresse tickets@stadthalle-hockenheim.de oder unter www.stadthalle-hockenheim.de Eintrittskarten.

Info: Tickets gibt es auch im Kundenforum unserer Zeitung