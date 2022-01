Musikschule Hockenheim: Leiter Christian Palmer über die Lehre in Pandemiezeiten

Hockenheim. Mit dem Betrieb in der Musikschule ist der Leiter Christian Palmer zufrieden. Seit Sommer 2021 können die Lehrer die Musikschüler ohne Schließungen und mit nur wenigen Einschränkungen unterrichten. Die Einrichtung sei vergleichbar mit einer Schule, was die Regeln angehe, sagt Palmer. Und so tun er und sein Team alles dafür, dass die Sicherheit aller gewährleistet ist und die Musikschule nicht zu einem Corona-Hotspot werde. „Wir wollen, dass niemand bei uns erkrankt“, betont Palmer.

Die Kinder, die zur Unterrichtsstunde kommen, müssen getestet sein. „Das ist für uns aber nicht so schwer, weil sie ja in der Schule getestet werden“, erklärt Christian Palmer, dass das Abfragen daher gut funktioniert und er ergänzt: „Wir gehen zudem davon aus, dass ein Kind, das positiv getestet wird, nicht zum Unterricht kommt.“

Erfreut zeigt sich der Musikschulleiter, wie diszipliniert die jungen Musikschüler sind. Wenn sie ins Gebäude kommen, waschen und desinfizieren sie ihre Hände, tragen vorbildlich Maske.

Denn wie in anderen Einrichtungen besteht auch in der Musikschule Maskenpflicht. Im Unterricht tragen die Lehrer eine Mund-Nase-Bedeckung ebenso wie die Schüler – je nach Instrument. „Die Streicher müssen eine tragen, die Bläser nicht“, erklärt Palmer. Die Blasinstrumente können sonst ja nicht gespielt werden. Auch die ganz jungen Kinder tragen im Unterricht eine Maske, weil sie das wollen, so Palmer, dass es eine Erschwernis darstelle, so ein Instrument zu lernen. „Denn die Sicht kann durch die Maske eingeschränkt sein“, sagt er.

Das Feedback der Eltern zu den Corona-Maßnahmen sei durchweg positiv und werde mit Verständnis getragen. Auch die älteren Schüler folgen den Regelungen. „Sollte sich ein Schüler über 18 Jahre weigern, eine Maske zu tragen, dürfen wir ihn nicht unterrichten, er würde nicht ins Gebäude kommen“, nennt Palmer ein Szenario, dass es seines Wissens nach „zum Glück“ an der Hockenheimer Musikschule nicht gibt.

Gesangsunterricht nur online

Die Musikschule versucht, die Schüler in großen Räumen zu unterrichten. Dabei sei es egal, ob es Streicher oder Bläser sind. „Bei den Bläsern kommt noch dazu, dass man darauf achten muss, dass sie sich nicht gegenseitig anpusten – Gleiches bei Sängern“, erklärt Palmer, dass der Gesangsunterricht derzeit nur online stattfindet.

Denn das gemeinsame Singen vor Ort wäre nur mit OP-Masken möglich. „Das ist Schwachsinn –man bekommt ja schlechter Luft“, sagt Palmer, dass diese beim Singen aber wichtig sei. Daher habe man online eine gute Lösung gefunden, da der Schüler freier ist als mit Maske. „Auch wenn es nicht das Gleiche ist, wie in Präsenz“, räumt er ein.

Grundsätzlich bietet die Musikschule entweder Präsenz- oder Online-Unterricht an. Palmer habe es den Kollegen allerdings freigestellt, dass diese auch von Fall zu Fall entscheiden können. Sollte zum Beispiel ein Schüler krank sein, könne der Unterricht online stattfinden. „Aber es soll nicht zur Regel werden, da der direkte Kontakt beim Musizieren wichtig ist“, betont Palmer.

Die sei bei Anfängern und in Gruppen indes schwieriger zu handhaben als bei einer einzelnen Person. Daher sei es in Ausnahmefällen auch sinnvoll für den Schüler, damit keine Unterrichtsstunde verloren geht. So könne sich Palmer für die Zukunft vorstellen, den Online-Unterricht ergänzend anzubieten.

Der Unterricht an der Musikschule dauert aktuell etwas länger, als vor Corona, denn es werde auch während der Stunde regelmäßig gelüftet. Dies sei im Interesse aller, so Palmer, denn weder Schüler noch Lehrer wollen krank werden und sich gegenseitig anstecken.

Einen Corona-Ausbruch innerhalb der Musikschule habe es „zum Glück bisher nicht gegeben“. Schüler konnten mal nicht kommen, weil sie Kontakt zu Infizierten hatten oder selbst infiziert waren. Aber dass ein Kurs ausfallen musste oder sich die Teilnehmer gar untereinander ansteckten, das sei nicht vorgekommen. „Wir hatten also keine Fälle, die auf das Musizieren hier in der Musikschule zurückzuführen waren“, unterstreicht Palmer.

Das Impfen sei für ihn persönlich ein wichtiger Weg aus der Pandemie. Die Mehrheit der Lehrer an der Musikschule ist nach Palmers Angaben mittlerweile dreifach geimpft. Es gebe aber ein paar wenige, die sich nicht impfen lassen wollen. Sie müssen sich jedes Mal vor dem Unterricht testen – dabei reiche ein Schnelltest.

„Das machen auch alle – anstandslos“, ist Palmer froh, dass die ungeimpften Lehrer dazu bereit sind. Auch ansonsten ist der Musikschulleiter froh, ein engagiertes Kollegium zu haben. So haben einige Lehrer ihre Gruppen aufgrund der großen Teilnehmerzahl geteilt. Das sei nicht selbstverständlich, da es die Kräfte mehr Zeit und Arbeit koste.

Kontakt für Anfänger wichtig

Ein großes Problem stelle allgemein der fehlende Kontakt dar. Online sei es schwierig, noch nicht so erfahrenen Schülern zu zeigen, wie sie ihre Finger auf die Saiten oder Tasten legen müssen oder wie sie den Bogen am besten halten. Dies funktioniere nur in Präsenz. „Online anfangen ist daher nicht sinnvoll. Wir müssen den Schüler schon anfassen. Zum Beispiel mal in den Rücken klopfen, damit er gerade wird, den Arm oder die Hand anheben“, erklärt Palmer, warum der Körperkontakt eine Rolle spiele. Wenn Schüler und Lehrer sich eine Weile kennen, funktioniere dies auch mit Worten.

Dieser Körperkontakt und das aus der Nähe Verbessern lasse sich auch in Corona-Zeiten kaum vermeiden. Daher sei dies aktuell nur möglich, wenn Schüler und Lehrer eine Maske tragen. „Es läuft so ab, dass der Lehrer dann mal näher kommt, das Kind verbessert und wieder einige Schritte weggeht. In gewissen Fächern ist es einfach wichtig, damit das Kind es richtig lernt“, erklärt Palmer, wie eine solche Situation derzeit in der Musikschule abläuft.