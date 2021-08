Muskelkraft statt Motoren

Mit dem Rennrad über die Ziellinie oder joggend durch die Sachs-Kurve? Kein Problem! Bei „Fit on Track“ gehört der 4,6 Kilometer lange Grand-Prix-Kurs des Hockenheimrings ausschließlich Inlineskatern, Joggern, Walkern, Fahrradfahrern, Handbikern, Longboardern und allen, die sich mit eigener Muskelkraft auf der Strecke bewegen möchten. Das Event für Freizeitsportler findet am Sonntag, 5. September, von 18 bis 21 Uhr statt.

„Wir freuen uns sehr, dass das Konzept bei den Hobbysportlern der Region so gut ankommt und sich „Fit on Track“ mit insgesamt sieben Events in den letzten beiden Jahren mittlerweile als kleine, sympathische Veranstaltungsreihe etablieren konnte. Das Motodrom bietet Besuchern jeden Alters nicht nur hervorragende Bedingungen für sportliche Betätigung, sondern auch eine tolle, ganz relaxte Atmosphäre sowie den Raum, ihr individuelles Tempo zu gehen,“ sagt Jorn Teske, Geschäftsführer der Ring GmbH.

Tickets im Online-Vorverkauf

Die Tickets sind limitiert und ausschließlich im Online-Ticketshop unter www.hockenheimring.de/tickets erhältlich. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre zahlen 5 Euro, ein Ticket für Erwachsene kostet 8 Euro, jeweils zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Der Zugang zur Strecke wird durch die Unterführung bei Haupttribüne A erfolgen, die Parkflächen entlang der Tribünenstraßen stehen zur Verfügung. Handbiker dürfen mit ihrem Pkw über die Continental-Brücke ins Fahrerlager einfahren und werden dort zum Parkplatz geleitet. Speisen und Getränke sind am Fahrerlagerkiosk erhältlich.

Teilnehmer können sich beim Einlass über die Corona-Warn- oder die Luca-App per QR-Code registrieren. Änderungen tagesaktuell unter www.hockenheimring.de. zg

