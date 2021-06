Mysterium der Löcher

Der mitunter schmerzhafte Eindruck, die Welt nicht mehr zu verstehen, ereilt in Zeiten von Corona gewiss mehr Menschen als zuvor. Es wäre allerdings zu einfach, alles, was an Rätselhaftem an unseren Zeitgenossen zu beobachten ist, auf das mutationsfreudige Virus zu schieben. Besonders dann, wenn das irritierende Benehmen schon vor Ausbruch der Pandemie begonnen hat.

Wer ein Beispiel braucht, begebe sich zum Hockenheimer Friedhof. Für die sommerliche Grabpflege ist dort wie andernorts die Gießkanne ein unverzichtbares Utensil – die vollständig ausgestattete Gießkanne wohlgemerkt. Und da beginnt das Mysterium: Während die Bewässerungsgefäße an sich stets an Ort und Stelle bleiben, verschwinden die Aufsätze, die eine angemessene Wasserdosierung erleichtern, auf rätselhafte Weise regelmäßig vom Gottesacker.

Nun könnte man vermuten, dass es allzu sparsamen Mitbürgern opportun erschiene, auch den heimischen Garten mithilfe der kommunalen Kannen zu erfrischen – doch dafür wäre ja das Gesamtobjekt vonnöten. Und wie der städtische Pressesprecher Christian Stalf auf Anfrage bestätigt, muss die Stadtverwaltung in unschöner Regelmäßigkeit jährlich 150 Gießkannenkolben neu bestellen, weil die Aufsätze verschwunden sind.

Dass das den ohnehin rachitischen Haushalt jedes Mal mit 240 Euro belastet, ist nicht das, was nachdenklich stimmt. Vielmehr bringt einem ins Grübeln, was diese Plastikbrausen so begehrenswert macht. Gibt es eine alternative Verwendung für diese Ansammlung von Löchern, die das schlechte Gewissen gegenüber den anderen Friedhofsbesuchern sowie der Allgemeinheit überwiegt und die Furcht vor Strafverfolgung (es handelt sich schließlich um Diebstahl) verdrängt.

Sind sie womöglich ideal als Fleischwolfaufsatz für besonders feinen Tatar oder gelingt mit ihnen die perfekte Verteilung von Puderzucker? Erleichtern sie die Ausbringung von Dünger oder dienen sie in Kunstprojekten der idealen Farbverteilung? Vielleicht sollte das mal Gegenstand einer der nächsten Bürgerbeteiligungsaktionen sein. Im Bestfall kommt dabei ein neues Alleinstellungsmerkmal der Rennstadt zutage!

Natürlich gibt es auch nüchternere Erklärungsansätze, die nicht eine gesteigerte Kreativität, sondern eher Bauernschläue im Fokus haben. Frei nach dem Motto: „Wenn ich die Brause vorsichtshalber mit nach Hause nehme, muss ich nicht befürchten, dass so ein Egoist sie geklaut hat, wenn ich nächstes Mal gießen will.“

Es soll auch andere Kommunen geben, deren Friedhofsbesucher denselben Problemen begegnen. Und solche, die dem Dilemma vorbeugen, indem sie die Aufsätze mit Schrauben an den Kannen befestigen, weil sie wissen, wie der Hase läuft.

Die Stadtverwaltung Hockenheim hat an den Gießkannenplätzen inzwischen kleine Hinweise angebracht. Sie informieren die Besucher darüber, dass sie bei der Friedhofsleitung bei Bedarf eine Gießkannenbrause abholen können. Möglicherweise hilft ja dieser persönliche Kontakt, dem unwiderstehlichen Charme der Tülle nicht nachzugeben.