Speyer. Zur Tag-und-Nacht-Gleiche ist im Dom bei Sonnenaufgang ein besonderes Lichtphänomen zu beobachten: Bei klarem Wetter scheint die Sonne ab etwa 6.40 Uhr durch das runde Fenster in der Apsis und beleuchtet das am westlichen Ende gelegene Hauptportal. Aus diesem Anlass lädt Domkapitular Franz Vogelgesang am Samstag, 20. März, ab 6.30 Uhr zu einem geistlichen Impuls in den Dom ein.

AdUnit urban-intext1

Ab 6.15 Uhr ist der Dom geöffnet. Musikalisch wird Domorganist Markus Eichenlaub die Zeit im Dom gestalten. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann online über die Seite kirchen-in-speyer.de oder telefonisch unter der Nummer 06232/10 21 40 erfolgen, teilt die bischöfliche Pressestelle mit.

Im Jahr 2019 hatten zahlreiche Menschen das Lichtphänomen im Dom verfolgt. In diesem Jahr wird dies wieder möglich sein, wobei feste Sitzplätze eingenommen werden müssen und der Aufenthalt in Altarraum und Apsis coronabedingt nicht möglich sein wird.

Beim Bau wohl schon eingeplant

Es ist davon auszugehen, dass beim Bau des Doms das Lichtphänomen zur Tag-und-Nacht-Gleiche mit eingeplant wurde, heißt es in der Ankündigung. Die Kathedrale ist als sogenannte Wegkirche konzipiert und nach Osten hin ausgerichtet. Die aufgehende Sonne ist dabei das Symbol für Christus, Licht der Welt.

AdUnit urban-intext2

Zum Datum der Tag-und-Nacht-Gleiche sind der lichte Tag und die Nacht genau gleich lang. Für die Menschen hat dieser Tag bereits seit Urzeiten eine besondere Bedeutung, da er als Grundlage der Kalenderrechnung dienen kann und sich an die Fähigkeit zur Datumsbestimmung lebenserhaltende Entscheidungen knüpfen. is