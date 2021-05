Nach 65 Jahren gibt’s immer noch Neues zu entdecken

„Auch wenn man noch so lange zusammen ist, es gibt immer wieder Neues zu entdecken“ – mit diesem Satz macht Beate Sturm ihrer Ehe ein großes Kompliment, denn langweilig waren die zurückliegenden 65 gemeinsamen Jahre mit Gatte Herbert nicht. Ab und an während des Gesprächs zum Jubiläum der eisernen Hochzeit blickt sich das Paar an und es scheint, als flögen der bübisch wirkende Charme des 88-Jährigen und der zufriedene, wissende Blick der 86 Jahre alten Beate Sturm einander zu, treffen sich in der Mitte und bringen die Atmosphäre zum Strahlen.

Tochter Andrea Bundschuh, die sich zusammen mit Rita Jakubik von der gleichnamigen Alten- und Krankenpflege um die beiden Senioren kümmert, bestätigt die Harmonie im Hause Sturm, während ihre Eltern von ihrem interessanten Leben berichten. Beate Sturm, geborene Kühnle, wuchs bei ihrer Großmutter in Oberhof auf – ihre Mutter war die Wirtin des Hockenheimer Traditionshauses „Zur Rose.“

65 gemeinsame Jahre als Kerzenmotiv: Am 24. Mai feiern Beate und Herbert Sturm die eiserne Hochzeit – aber eher unter sich. Gäste gibt es später in Etappen. © Zeuner

In der Nähe des früheren Standortes des Gasthauses haben die Sturms ihr Haus gebaut, in dem sie auch heute leben. Wie es dazu kam, dass sich die Lebenswege kreuzten und Beates Tante bei einem Treffen feststellte: „Den haierschd“, das ergibt sich in einem amüsanten Dialog.

Gefühl hat nicht getäuscht

Während Herbert „sie auf der Straße gesehen und sich quasi schockverliebt“ hat, wusste Beate, nachdem sie den jungen Mann immer wieder mit seinem Fahrrad auf dem Arbeitsweg gesehen hatte, dass er der Richtige für sie sein würde: „Das war einfach so ein Gefühl.“

Dieses hat sie nicht getäuscht, denn durch viele Jahre hat diese Basis die beiden zusammengeschweißt. Mit 24 und 26 Jahren bei der Heirat schon verhältnismäßig alt für die damalige Zeit, hatte Herbert nach der Ausbildung zum Schlosser bei der Deutschen Bahn und der Anstellung bei Pfaudler in Schwetzingen schon ein Einkommen. Beate hat nach der Arbeit in der Drogerie Stegmüller gemeinsam mit ihrer Mutter die „Rose“ geleitet.

Hochzeit mit 100 Gästen gefeiert

Irgendwann kam der Tag, als Herbert seine Beate besuchte und der Schwiegervater in spe ihn kurzerhand zum Strohabladen mitgenommen hat – wohl die Aktion, die den Heiratsantrag festigte. Eineinhalb Jahre war das Paar danach verlobt, die große Hochzeit in St. Georg wurde geplant. „100 Gäste hatten wir“, erinnert sich Beate Sturm, die mit viel Spitze und Schleier neben Herbert im schwarzen Anzug vor den Traualtar trat.

Die erste gemeinsame Wohnung war im abgetrennten Saal der Rose: „Die Stubb‘ und die Kich“, schildert Herbert Sturm, dass man mit diesen beiden Räumen auskam. Der Vorteil: Beate war vor Ort an ihrem Arbeitsplatz und Herbert, der als Schlosser im Außendienst von Taiwan bis Australien weltweit im Einsatz gewesen ist, wusste seine Frau gut aufgehoben.

„Die Äquatortaufe im Flugzeug“, sagt der Senior, sei das, was er neben vielen anderen Erinnerungen noch lebhaft vorm inneren Auge hat. Im Jahr 1959 wurde in der Nachbarschaft zur Gaststätte gebaut, Tochter Andrea kam zur Welt, Sohn Michael sechs Jahre später – damit war das Familienglück komplett.

Urlaube gönnten sich die Sturms auch, etwa in Oberammergau, wobei sie sich lachend an die Abholung mit einem Leiterwagen erinnern. „Wir haben in Österreich und Bayern und auch mal Kneipp-Urlaub gemacht“, schildert Beate, dass es ihnen dort immer sehr gut gefiel. Heute zählen zwei Enkeltöchter und eine Urenkelin zur Familie, die den beiden Älteren sehr viel Freude bereitet.

Dass sie eine Situation wie die Corona-Pandemie erleben müssten, hätten beide nie gedacht, sie meistern das aber mit viel Geduld. Nachdem die Mobilität des Paares in der letzten Zeit sowieso schon ein wenig eingeschränkt gewesen ist, war das „Zuhausebleiben“ schon Alltag.

Auf das Feiern zum Jubeltag am Pfingstmontag wirkt sich das derart aus, dass eben nicht gefeiert wird. „Wir werden in Etappen, sobald das wieder möglich ist, immer mit einem Teil der Familie gemütlich essen gehen“, sagt Herbert Sturm und setzt schmunzelnd nach: „Wissen sie, ich bin geheiratet worden“ und Beate meint: „Ich hab‘ ihn halt gewollt“ – da ist es wieder, das Gefühl, dass sich hier zwei gefunden haben, die zusammengehören. Die Heimatzeitung gratuliert herzlich zur Eisernen Hochzeit!