Es heißt, alles Gute komme von oben. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass alles von unten Kommende schlecht wäre. Doch im Falle der Oftersheimer Straße bleibt wohl kein anderes Urteil. Denn der Abwasserkanal in der Tiefe ist so marode, dass eine Sanierung nicht mehr aufgeschoben werden kann. Und schon hat die Stadt ihre nächste große Baustelle, die 14 Monate in Anspruch nehmen wird, wahrscheinlich ab Mai.

AdUnit urban-intext1

Im Gegenzug erhält das Quartier aber nicht nur eine frische Kanalisation und sanierte Wasserleitungen, sondern auch einen neu definierten Straßenraum mit optimierten Kreuzungspunkten, eine neue Beleuchtung nach Stand der Technik und zusätzliche Stellplätze, erläuterte Diplom-Bauingenieurin Simone Rell vom Ingenieurbüro Schulz in der Sitzung des Gemeinderats. Der beschloss die Sanierung einstimmig.

Ein schnurgerades Band von Ost nach West: So präsentiert sich die Oftersheimer Straße, die senkrecht in der Mitte des Bilds ver-läuft. Klar geregeltes, versetztes Parken soll nach der Sanierung für mehr Sicherheit sorgen. © Lenhardt

Der Kanal habe mehrfach Probleme gemacht, eine TV-Befahrung habe große Mängel gezeigt: Die Kanalwand weise Löcher auf, teilweise habe sich das Material schon komplett zersetzt, Verstopfungen traten auf.

Mehr zum Thema Gemeinderat BI will Benennung einer Straße in "Am Stadtwald" Mehr erfahren Ortstermin SPD wartet auf Baubeginn Mehr erfahren Gemeinderat Stadtwald durch Straßenname würdigen Mehr erfahren

Simone Rell machte deutlich, dass eine ganze Reihe von Synergieeffekten erzielt werden soll, wenn der Kanal ausgetauscht wird. Die Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer werden sich nach der Sanierung grundlegend verbessern. Durch ungeordnetes Gehwegparken werde im aktuellen Zustand der Oftersheimer Straße deren Komfort und die Sicherheit stark beeinträchtigt.

Verführung zum Schnellfahren

AdUnit urban-intext2

Die gerade und breite Fahrbahn sei eindeutig von Kfz-affinem Charakter, die Vorrangwirkung für Autos animiere dazu, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern zu überschreiten. Das beeinträchtige das Wohnumfeld in seiner Qualität negativ. Dazu komme der Zustand der Fahrbahn, die einem Flickenteppich gleiche.

Die Einmündungsbereiche in die Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße sowie in die Schützenstraße seien überdimensioniert, verbrauchten zu viel Fläche und seien für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer riskant, analysierte die Ingenieurin.

AdUnit urban-intext3

An der Schützenstraße komme negativ hinzu, dass die gegenüberliegende Einmündung der Ziegelstraße leicht versetzt liegt, was den Kreuzungspunkt unklar mache und bei der Sanierung korrigiert werden soll.

AdUnit urban-intext4

Künftig trifft die Oftersheimer Straße senkrecht auf die Schützenstraße, die im Einmündungsbereich eine Verschwenkung erhält. In diesem Teil schafft die Umgestaltung zehn neue Parkplätze und acht zusätzliche Bäume. Mehr Grün und neue Bäume, vor allem mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer resultieren aus der Verkleinerung der Einmündung in die Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße.

Eine grundlegende Veränderung der neuen Oftersheimer Straße nach der Sanierung: Sie wird als Einbahnstraße von Ost nach West verlaufen, das habe die Stadtverwaltung den Planern vorgegeben. Dass der Verkehr nur in eine Richtung fließt, ermöglicht eine neue Verteilung des Straßenraums mit Verbesserungen vor allem für Fußgänger und Radfahrer.

Breitere Gehwege erleichtern künftig die Fortbewegung mit Kinderwagen oder Rollatoren. Weil die Parkplätze konkret eingezeichnet werden, gibt es klare Regeln der Parkierung parallel zur Fahrbahn, die Gehwege bleiben frei. Sie werden auch nicht mehr von Autos beansprucht, die dem Gegenverkehr ausweichen müssen. Der Rückbau der überdimensionierten Kreuzungen und Einmündungen schafft Raum für zusätzlichen begrünten Parkraum.

Neue Optik durch rotes Pflaster

Für eine neue Optik sorgt das rote Betonsteinpflaster, das auf Gehwegen und Fahrbahnfläche verlegt wird, wie in der Kantstraße. Die Parkplätze im öffentlichen Bereich heben sich davon in grauem Pflaster ab. Randsteine, die die Barrierefreiheit mindern, gibt es nicht mehr, der Ausbau erfolgt niveaugleich, entwässert wird beidseitig über eine Rinne. Elf neue Bäume werden gepflanzt, dazu gibt es zusätzliche Grünflächen.

Die Ausschreibung der Arbeiten soll im März erfolgen, der Baubeginn ist für Mai vorgesehen, nach 14 Monaten erwarten die Planer, den Umbau abschließen zu können. Oberbürgermeister Marcus Zeitler erwartet durch das Projekt eine Aufwertung des gesamten Bereiches. Eine topmoderne Infrastruktur steigere auch die Wohnqualität.

Die Anwohner werden laut OB schriftlich informiert, nach der Vergabe auch über die Ansprechpartner bei der Baufirma. Ob auch eine Bürgerversammlung möglich ist, hänge von der Pandemieentwicklung ab, erklärte auf Anfrage von Markus Fuchs (CDU). Dessen Fraktionskollege Patrick Stypa regte an, den Fußgängern deutlich zu machen, etwa durch Piktogramme, dass sie trotz der durchgehenden Pflasterung keinen Vorrang haben. Radfahrer dürfen die Straße auch gegen die Einbahnrichtung befahren, erfuhr Oliver Grein (Grüne).