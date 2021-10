Hockenheim. Nachdem ein 42-Jähriger aus Hockenheim am Montagabend von Familienangehörigen als vermisst gemeldet wurde, ist dieser am Morgen wieder nach Hause zurückgekehrt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten hatten im Laufe der Nacht mit etwa 20 Beamten nach dem Vermissten gefahndet. Zusätzlich waren ein Polizeihubschrauber, sowie drei Personenspürhunde der Rettungsleitstelle im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1