Nachhaltig Spiele und Bücher finden

Förderverein und Elternbeirat des Südstadt-Kindergartens in Hockenheim starten ein Nachhaltigkeitsprojekt: Sie möchten eine Möglichkeit schaffen, dass gebrauchte Bücher und Spiele (von Jung bis Alt) einen neuen Besitzer finden. Hierfür können Interessierte ab sofort Bücher und Spiele spenden, die sie nicht mehr benötigen und mit denen sie noch etwas Gutes tun wollen. Dazu können sie den Vorstand des Fördervereins unter vorstand@foerdervereinsuedstadtkiga.de kontaktieren.

Am Samstag, 25. März, findet von 14 bis 17 Uhr in der Aula der Hubäckerschule in Hockenheim ein Bücher- und Spielebasar statt. Dort sollen die gesammelten, geprüften und sortierten Bücher und Spiele gegen eine kleine Spende neue Besitzer finden. Die Einnahmen gehen in voller Höhe an den Förderverein und kommen somit den Kindern zugute. Für Kuchen und Getränke ist ebenfalls gesorgt (auch zum Mitnehmen). zg