Die Volkshochschule bietet in den Osterferien im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a Französisch-Nachhilfekurse an. Die Gebühr beträgt pro Kurs 42 Euro. Je nach Corona-Lage werden die Kurse im Präsenzunterricht oder als Online-Kurse stattfinden.

AdUnit urban-intext1

Französisch-Nachhilfe für die 9. und 10. Klasse: von Dienstag, 6. April, bis Freitag, 9. April, täglich von 13 bis 14.30 Uhr.

Französisch-Nachhilfe für die 11. und 12. Klasse: von Dienstag, 6. April, bis Freitag, 9. April, täglich von 14.45 bis 16.15 Uhr. vhs

Info: Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail: info@vhs-hockenheim.de und www.vhs-hockenheim.de