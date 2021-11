Nachruf: Hockenheimer Ehrenkommandant Werner Hoffmann verstorben

Im Alter von 79 Jahren ist Werner Hoffmann, der Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim, verstorben. Ein halbes Jahrhundert lang prägte er die Geschichte der örtlichen Wehr und hinterließ zahlreiche Spuren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit 19 Jahren trat Hoffmann am 1. Juni 1962 in die Feuerwehr der Rennstadt ein und übernahm 1972 das Amt des stellvertretenden Kommandanten. Mit seiner Mannschaft erwarb er 1973 das Leistungsabzeichen in Bronze und 1974 das Leistungsabzeichen in Silber.

Bereits ein Jahr später löste er Hugo Fahlbusch ab und übernahm als Kommandant 23 Jahre lang die Führung in Hockenheim. In dieser Zeit wurde er zum Stadtbrandmeister befördert und war maßgeblich an Anschaffungen und Entscheidungen beteiligt, die noch heute einem effektiven Einsatzgeschehen zugutekommen.

Als Unterkreisführer aktiv

Über Hockenheims Grenzen hinaus war er 15 Jahre (1978 bis 1993) als Unterkreisführer der Feuerwehren im Unterkreis Schwetzingen aktiv und setzte sich auch sehr stark für die Pflege der Partnerschaft mit Commercy in Frankreich ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Zeichen der Würdigung wurde Werner Hoffmann 1998 zum Ehrenkommandanten ernannt. Durch sein Menschenverständnis und seine innovative Fortentwicklung der Feuerwehr hat er sich große Verdienste erworben.

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 2. Dezember, 14 Uhr, auf dem Friedhof statt. sz