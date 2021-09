Nachwuchskräfte wollen durchstarten

Im Rathaus starteten nun sechs junge Frauen und Männer ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung. Ihre Einsatzgebiete werden breit verstreut sein: Das Rathaus, die Stadt-werke und die Stadtbibliothek sind nur einige der Orte, wo die neuen Azubis ihren ersten Berufserfahrungen sammeln werden. Der Start in den neuen Lebensabschnitt begann für die jungen Menschen mit dreitägigen „Kennenlerntagen“, an denen sie alle relevanten Informationen über die Stadtverwaltung und ihre anstehende Ausbildung erhielten.

Die „Kennenlerntage“ begannen am Mittwochmorgen im Bürgersaal mit einer Begrüßung durch Oberbürgermeister Marcus Zeitler und den für das Personal zuständige Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg. Nach einer Begrüßungsrunde fragten beide die neuen Azubis nach ihrer Motivation für die Lehre in Hockenheim. „Sie haben sich einen guten Arbeitgeber herausgesucht. Das Coronavirus hat gezeigt, wie wichtig eine krisensichere Beschäftigung im öffentlichen Dienst sein kann. Wir erwarten dafür umgekehrt aber 100-prozentigen Einsatz für unsere Bürger in Hockenheim“, sagte Marcus Zeitler. An der Begrüßung nahmen auch Sandra Laier und Svenja Wendt vom Fachbereich Personal teil. Auch Johannes Lienstromberg vom Personalrat und Mareike Wirth von der Jugend- und Auszubildendenvertretung stellten sich den neuen Azubis vor.

Zeitmanagement und Knigge

Die Auszubildenden Die Stadt Hockenheim bildet in diesem Jahr sechs neue Mitarbeiter aus. Rebecca Barisch beginnt ein Bachelor-of-Arts-Studium für den gehobenen Verwaltungsdienst, Selina Schuster eine Verwaltungsausbildung für den mittleren Dienst und Tina Fast eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Ismael Müller wird zum Industriekaufmann ausgebildet, Nico Lepp zum Anlagenmechaniker und Anna Maria Lorenz startet bei der Stadt eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste.

Daraufhin standen Rechte und Pflichten in der Ausbildung und einige Gruppenspiele auf dem Programm. Eine Führung über den Hockenheimring rundete den ersten Tag ab.

Am zweiten Tag informierten die Mitarbeiter des Fachbereichs Personal über das digitale Ausbildungsmanagement und die Zeiterfassung. Nach dem gemeinsamen Mittagsessen durften die Azubis einen Blick hinter die Kulissen des Freizeitbads Aquadrom werfen. Am letzten „Kennenlerntag“ wurde das Ausbildungs- und Zeitmanagement, Knigge und der Arbeitsschutz bei der Stadt Hockenheim thematisiert. Zum Abschluss erhielten die Azubis eine Führung durch die Einrichtung der Freiwillige Feuerwehr.

Die Vielfalt der Ausbildungsberufe, die die neuen Azubis ab sofort abdecken, ist wieder groß. Die Stadt bietet viele verschiedene Ausbildungsberufe an, in denen die Heranwachsenden umfassend auf eine berufliche Tätigkeit in verschiedenen Bereichen unter anderem Stadtverwaltung, Stadtwerke, Aquadrom und Kindergärten vorbereitet werden. Für dieses Angebot wirbt die Stadtverwaltung ab nächster Woche mit einem Imagefilm auf ihrer Internetseite und in den sozialen Netzwerken.

„Auch für das Einstellungsjahr 2022 bietet die Stadt wieder eine praxisorientierte Ausbildung in unterschiedlichen Bereichen an“, wirbt die Verwaltung direkt für das kommende Ausbildungsjahr. Das Auswahlverfahren beginnt Mitte bis Ende September dieses Jahres.

Interessenten könnten sich zu gegebener Zeit auf der Homepage der Stadt unter www.karriere-hockenheim.de informieren und bewerben, heißt es aus der Verwaltung. Online ist auch eine Übersicht über die angebotenen Ausbildungsberufe zu finden. zg