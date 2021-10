Nächster Termin am Samstag

Regelmäßig am dritten Samstag eines Monats ist Altpapiertag – und dies nun im 14. Jahr durch Mitglieder des evangelischen Kirchbau- und Fördervereins. Das Papier wird auf dem alten Schwimmbadparkplatz gesammelt. Am Samstag, 16. Oktober, 9 bis 12 Uhr, versehen die ehrenamtlichen Helfer nach dem bewährten Konzept einen weiteren Dienst an den Containern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Verantwortlichen des Vereins bitten die Altpapiersammler, die Corona-Vorgaben einzuhalten und bedanken sich für das Verständnis. Die Anlieferung des Altpapiers erfolgt ausschließlich über die Arndtstraße am „Knossos Palace“. Die Helfer weisen die Besucher mit ihren Autos in die Zufahrtsbahnen ein. Autos dürfen nur mit einem Fahrer mit Mundschutz besetzt sein, Es wird gebeten, nicht aus dem Fahrzeug auszusteigen und das Altpapier nur im Kofferraum anzuliefern, von wo es die Helfer ausladen. Die Ausfahrt erfolgt danach über die Beethovenstraße. zg/ah