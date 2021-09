Name signalisiert Offenheit

Seit Jahren ist die Volkshochschule Hockenheim fest in weiblicher Hand. Monika Götzmann leitet die Geschäftsstelle, Dr. Coline Baechler von der Abendakademie Mannheim ist fürs Programm verantwortlich. Dazu passte, dass eine der erfolgreichsten und dauerhaftesten Veranstaltungen der vergangenen 25 Jahre Frauenforum hieß. Nun hat die VHS ein Signal an die Männer gesandt: Ab sofort heißt die Vortragsreihe mit der breiten Themenvielfalt Donnerstagsforum.

Teilnehmen durften die Herren schon seit zehn Jahren ganz offiziell, betonte Monika Walliser, die die Reihe seit ihrer Einführung im Oktober 1996 ununterbrochen organisiert und moderiert. Die Schwetzingerin war damals eine regelmäßige Teilnehmerin der Studienreisen, die VHS-Leiter Josef Diller anbot. Diller habe sie angesprochen, ob sie das Forum in Hockenheim etablieren wolle, das sie aus ihrer Heimatstadt kannte. Noch älter seien die Frauenforen an der Bergstraße und in den Mannheimer Stadtteilen, berichtete Walliser.

Eine Art „Studium generale“

Mit 16 Teilnehmerinnen startete sie vor 25 Jahren, in der stärksten Phase waren es 33, bei 25 pendelte es sich lange Jahre ein – mit zuletzt abnehmender Tendenz. Sie hoffe, dass der Kreis in seiner neuen, offeneren Bezeichnung noch lange weiterbesteht.

Begeistert vom Forum zeigte sich Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, der auch Vorsitzender des Trägervereins der Volkshochschule Hockenheim ist. Er habe die VHS schon immer motiviert, eine Art „Studium generale“ anzubieten, ohne zu wissen, dass es ein solches mit dem Frauenforum bereits gibt, in dem durchweg hochinteressante Themen zu einer „christlichen Zeit“ um 9.30 Uhr in der barrierefrei zugänglichen Zehntscheune für einen kleinen Obolus behandelt werden.

Jakob-Lichtenberg dankte Monika Walliser als zentralem Punkt des Donnerstagsforums für ihr Durchhalten und ihre „nie enden wollenden sprudelnden Ideen“ mit einem Blumenstrauß, verbunden mit der Bitte weiterzumachen.

Den ersten Vortrag unter neuem Namen hielt Dr. Richard Heil. Der Arzt aus Rheinau engagiert sich seit Langem für das Kinderhilfswerk Unicef und berichtete von der äußerst schwierigen Lebenssituation der Menschen in Palästina und Gaza. Der 69-Jährige plädierte für die Einhaltung der Menschenrechte im Konfliktgebiet, verurteilte jede Form von Gewalt und vermied Schuldzuweisungen.