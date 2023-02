Narren erobern die Hockenheimer Straßen beim Faschingsumzug zurück

Hockenheim. Die Straßenfasnacht kehrt nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause zurück. Am Samstag, 18. Februar, heißt es für Närrinnen und Narren in der Rennstadt „Hoggene ahoi!“ beim 62. großen Hockenheimer Fasnachtszug, der vom Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) veranstaltet wird. Los geht es für die 70 Zugnummern um 13.31 Uhr in der Unteren Hauptstraße/Ecke Schwetzinger Straße.

Von da an schlängelt sich der närrische Lindwurm über die Fortunakreuzung in die Obere Hauptstraße bis zum Rathaus entlang, wo er in die Rathausstraße abbiegt, den Marktplatz überquert und weiter die Rathaus- und Jahnstraße entlangzieht bis zur Heidelberger Straße, wo er hinter der Feuerwache endet.

Fasching in Hockenheim: Bewirtungsbunden auf dem Marktplatz

Für das leibliche Wohl ist bereits ab 12 Uhr auf dem Marktplatz durch fünf Bewirtungsbuden von Hockenheimer Vereinen gesorgt. Dort heizt auch „DJ la Dous“ allen Fasnachtsfans mit Partymusik ein. Das große Finale wird um 17 Uhr mit der Siegerehrung der Teilnehmer auf der DJ-Bühne vor der evangelischen Kirche erwartet. Der erste Preis bei den Motivwagen ist mit 500 Euro dotiert, bei den Fußgruppen erhalten die Sieger 350 Euro. Insgesamt gibt es jeweils sechs Platzierungen, die durch neun Preisrichter an vier verschiedenen Standorten an der Zugstrecke ermittelt werden.

Zwei Bühnen mit Kommentatoren

Der Spaß soll nicht zu kurz kommen, wenn der närrische Umzug zum Mitfeiern und Tanzen am Straßenrand und auf dem Marktplatz einlädt, verspricht der HMV in einer Pressemitteilung. 70 Zugnummern sind am Start.

Fasching in Hockenheim: Zwei Bühnen mit Zugkommentatoren auf der Strecke postiert

An der Strecke gibt es wie gehabt zwei Bühnen mit Zugkommentatoren. Eine davon steht vor dem Rathaus in der Oberen Hauptstraße mit der Zugkommentatorin Carina Weber von C.C. Blau- Weiß, die andere Bühne mit „DJ la Dous“ und der späteren Preisverleihung ist auf dem Marktplatz. Dort kommentieren von der HCG die ehemalige Rennstadtprinzessin Eva I. und Moderator Cihad I. vom HMV die Showeinlagen der teilnehmenden Fasnachter.

Diese wollen ihre Ideen mit vielen bunten Fußgruppen und Motivwagen umsetzen und damit für fröhliche und ausgelassene Stimmung sorgen als gelungene Mischung aus dem Brauchtum der rheinischen und schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Mit der Zugnummer eins startet traditionell Zugmarschall Christoph Kühnle von der Ersten Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft (HCG). Daran schließt sich der Fanfarenzug der Rennstadt Hockenheim und C.C. Blau-Weiß Hockenheim mit der sechsten Stadtprinzessin Anna-Lisa I. der Rennstadt Hockenheim an.

Von da an geht es wild durch alle Epochen, Länder und Fantasiewelten, vom Dschungel mit viel Farbe und Getöse in die Welt der Hexen, Clowns, Piraten, Cowboys und Wikinger bis hin zu den prächtigen Elferratswagen, Garden, Funkenmariechen und Prinzessinnen, die alle viele Gutsel und Süßigkeiten als Wurfmaterial dabeihaben.

Fasching in Hockenheim: Mottos breit gefächert

Die Mottos sind breit gefächert von „Dschungelcamp“, „Bauer sucht Frau“ oder „Top Gun“ bis hin zu Klimawandel, friedliche Vielfalt oder Fairtrade Town. Der Jury dürfte es deshalb auch diesmal nicht leicht fallen, die besten Beiträge auszuwählen, die nach Originalität, Kostümierung und Aufwand sowie nach Aktivität und Gesamtauftreten der Fußgruppen und der Motivwagen von einer Skala von eins bis zehn bewertet werden.

Viel Wert legt der HMV auf die Sicherheit der Besucher. Für Verletzungen und gesundheitliche Beschwerden hat das DRK in der Stadthalle eine Anlaufstelle eingerichtet, dort ist auch das Sicherheitszentrum.

Die Zugstrecke wird teilweise mit halbhohen Absperrgittern abgegrenzt sein, gerade im Bereich der Oberen Hauptstraße und des Marktplatzes, damit die großen Motivwägen sicher durch die Straßen rollen können. Alle Wagen sind wieder bis nach unten verkleidet und mit Begleitpersonal versehen, damit niemand angefahren oder verletzt wird.

Fasching in Hockenheim: Sicherheitsvorkehrungen und Regelungen zum Verkehr

Die Mitarbeiter der Polizei und des Sicherheitsdienstes haben jederzeit ein offenes Ohr für Probleme oder Hinweise. Besucher und Zugteilnehmer können die Sicherheitskräfte immer ansprechen, die an den gelben Warnwesten mit der Aufschrift „Security“ oder „Ordner“ zu erkennen sind, unterstreichen die Veranstalter.

Neben den getroffenen Sicherheitsvorkehrungen können auch die Besucher mit ihrem Verhalten wesentlich dazu beitragen, die fröhliche und friedliche Stimmung beim Fasnachtszug zu unterstützen. Im Vorfeld werden neben einigen Straßen auch Plätze gesperrt werden (Infobox). Am Umzugstag auf der Aufstellungs- und Zugstrecke geparkte Fahrzeuge werden auf Halterkosten abgeschleppt. Zum zweiten Mal nach 2020 ein Alkoholverbot gilt auf dem Zehntscheunenplatz.

Busverkehr zeitweise ausgesetzt

Der Ring-Jet fährt am Samstag, 18. Februar, 10.42 Uhr, nicht mehr. Die Haltestellen des BRN (Buslinie 717 Heidelberg - Speyer) werden von 10.30 bis 18.30 Uhr nicht angefahren. Parkplatzmöglichkeiten gibt es auf dem Gauß-Parkplatz, am Aquadrom und am Bahnhof. Toiletten gibt es entlang der Zugaufstellung an allen Kreuzungen der Schwetzinger Straße zwischen Ernst-Brauch-Straße und der Unteren Hauptstraße sowie auf der gesamten Zugstrecke.