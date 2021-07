Natur mit Respekt begegnen

Aufgrund der gelockerten Corona-Bestimmungen konnte das HÖP-Team erstmals in diesem Jahr wieder Führungen am HÖP-Gelände durchführen. Im Anschluss an die erfolgreiche Respekt-Kampagne ein wichtiger Baustein, um aktive Aufklärung und Verständnis für das HÖP-Projekt der interessierten Bevölkerung nahezubringen. Gleich drei Führungen innerhalb einer Woche waren nötig, um der Gruppe „Aktiv ab 50“ die mit 47 angemeldeten Personen bereits seit letztem Jahr auf ihre Führung wartete, das Thema HÖP näherzubringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für das bewährte, vierköpfige HÖP-Führungsteam um Eileen Riedel, Dr. Sybille und Uwe Heidenreich sowie Michael Schöllkopf stand diesmal das Thema Hochwasser ganz klar im Fokus. Viele Fragen rund um das Thema Hochwasserschutz, Klimaerwärmung aber auch kommunale Themen wie Abwasser, Kanalisation oder das Thema Schwammstadt, konnten im Einklang mit dem ökologischen Aspekt des Geländes den Besuchern nahe gebracht werden.

Die Besucher hatten ein sehr großes Interesse und Verständnis für dieses einmaligeProjekt und konnten aus erster Hand erleben und sehen, inwieweit Hochwasserschutz und Ökologie hier in Hockenheimgreifen. Auch die Wandelbarkeit des Geländes konnte hautnah bestaunt werden. War bei der ersten Führung noch das Hochwasser dominierend und die pflanzliche Blütenpracht teils im Wasser stehend zu bestaunen, so war bei der abschließenden Begehung das Wasser bereits deutlich zurückgegangen und braune Schlick und Lehmstreifen zeugten noch vom Hochwasser. Aber auch die zwischenzeitliche Mähung einzelner Abschnitte verlieh dem Gelände ein komplett anderes Aussehen. In den jeweils fast zweistündigen Führungen wurden viele Informationen ausgetauscht und auch das HÖP-Team freute sich über schöne Anekdoten und Wissen früherer Zeit rund um das Gelände aus den Reihen der Gäste.

Mehr zum Thema HMV Französischer Markt in Hockenheim geplant Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hochwasser Security soll Sommerdamm in Altlußheim schützen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Verband Metropolregion Rhein-Neckar Kulturlandschaft zukunftsfähig entwickelt Mehr erfahren

Erwähnenswert war auch die Begegnung mit Jugendlichen, die auf einer Bank sitzend die Gruppe beobachteten und spontan nachfragten, um was es denn hier ginge. Sofort entspannte sich ein angenehmer, freundlicher Dialog zwischen beiden Gruppen. Für alle Beteiligten ein schönes Beispiel für gelungene, respektvolle generationenübergreifende Kommunikation.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Anregung aus den Reihen der Besucher kam die Bitte, doch mehr Sitzgelegenheiten ums HÖP anzubieten, um gerade Menschen mit körperlichen Einschränkungen eine Möglichkeit zu geben, die Schönheit und Vielfalt des Geländes ebenfalls zu genießen.

Für das HÖP-Team waren die Führungen wieder einmal eine unglaubliche Bereicherung und ein Beispiel dafür, dass ein aktiver Informations- und Wissensaustausch und ein respektvoller Umgang miteinander die beste Basis ist für ein gesellschaftliches Zusammenleben.

Als Nächstes stehen die ersten Führungen mit zwei Grundschulklassen an, die sich im Zuge der Respekt Kampagne beim HÖP-Team gemeldet haben.

Info: Weitere Informationen und kontakt unter www.höp.info

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3