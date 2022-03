Naturmedizin gegen Blasenentzündung

Ein Seminar zum Thema chronische Blasenentzündung bietet die Volkshochschule am Freitag, 11. März, von 19 bis 21 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a, an. Sowohl Frauen als auch Männer können unter Problemen mit dem Wasserlassen leiden. Man ist ständig auf der Suche nach einer Toilette, es brennt beim Wasserlassen und die Blase krampft oder man muss auch nachts raus. All das deutet auf eine Blasenentzündung hin. Steht der häufige Harndrang im Vordergrund, kann die Ursache eine Reizblase sein. Was hilft wann?

Bei der Blasenentzündung ist wichtig, die Erreger, also die Bakterien, auszuspülen und die entzündeten Harnwege zu heilen. Die Suche nach naturheilkundlichen Strategien steht heute immer mehr im Vordergrund, denn die Erfahrung zeigt, dass es nicht immer damit getan ist, das Problem mit starken Mitteln schnell zu unterdrücken. Wie der Ansturm von Bakterien auf die Blase reguliert werden kann, erklärt die Referentin Rita Fehst mit bewährten Empfehlungen aus der Natur- und Kräuterheilkunde. Die Gebühr beträgt 13 Euro. vhs

