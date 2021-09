Neu in Hockenheim: Aus Frauenforum wird Donnerstagsforum

Hockenheim. Nach 50 Semestern – also nach 25 Jahren – wird das Frauenforum an der Volkshochschule Hockenheim zum Donnerstagsforum. Die Vortragsreihe richtet sich an Frauen und Männer jedes Alters, die an gesellschaftlichen gesundheitlichen, künstlerischen oder lebenspraktischen Themen interessiert sind. Neben spannenden Vorträgen wird es auch einen regen Austausch mit den Referenten geben. Die Vorträge finden in der Regel wöchentlich donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr in der Zehntscheune Hockenheim, Mittlere Mühlstraße 4, statt – der Raum ist barrierefrei erreichbar.

Aus Anlass dieses Jubiläums wird Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg bei der ersten Veranstaltung in dieser Woche die Begrüßung übernehmen und Einzelheiten zum neuen Forum mitteilen. Am 16. September, referiert zudem Dr. Richard Heil unter dem Motto "Besuch in Palästina und Gaza – Über die Lebenssituation der Menschen". Eine Anmeldung ist erforderlich. Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/ 922649, E-Mail info@vhs-hockenheim.de.