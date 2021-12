Neue Abfallbehälter für das HÖP-Gelände Hockenheim

Im Urlaub gewinnen viele Menschen neue Eindrücke. Ein neues Lieblingsessen, Interesse für neue Kulturen oder ein anderes Hobby können dabei schon mal rausspringen. Ines Warth aus Hockenheim brachte aus ihrem Sommerurlaub vom Bodensee eine ganz andere Idee mit nach Hause: ein Pizzakartonbehälter. Sie erlebte die Einsatzmöglichkeiten des Abfalleimers anderer Art aus erster Hand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Urlaub schlug sie diese Idee Oberbürgermeister Marcus Zeitler vor, der davon gleich begeistert war und den städtischen Bauhof mit der Anschaffung dieser Pizzakartonbehälter beauftragte. „Ich dachte gleich, das wäre eine gute Sache für Hockenheim und unser neues HÖP am Kraichbach“, berichtete Warth jetzt bei der „Einweihung“ des ersten Kartonbehälters auf der Höhe des Gauß-Gymnasiums am Hochwasserschutz- und Ökologie-Projekt (HÖP).

Entlastung für Mülleimer

Der Bauhof kaufte vier dieser Pizzakartonbehälter und platzierte die ersten Exemplare dort, wo sich viele Menschen aufhalten, beispielsweise am HÖP und auf der Höhe der Zehntscheune. Sie bieten im unteren Bereich Platz für Pizzakartonagen und „auf dem Deckel“ eine Heimat für Einweg-Becher (To Go-Becher), Flaschen und Zigarettenkippen. Die Vorteile sprechen für sich: Die Pizzakartonbehälter sind witterungsbeständig und haben eine einfache und standfeste Verankerung im Boden. Sie tragen damit in Kombination mit dem hochwertigen Design zu einem sauberen Stadtbild am HÖP bei.

Mehr zum Thema Hockenheimer Marketing-Verein Tannenbäume beim HÖP warten auf ihre Schmücker Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Louise-Otto-Peters-Schule Gebirgsstelze und Eisvogel fühlen sich hier wohl Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Regionalparkforum der Metropolregion HÖP wird als Ausflugstipp in Atlas geadelt Mehr erfahren

„Das war eine klasse Idee. Die neuen Pizzakartonbehälter sind eine echte Bereicherung für die Sauberkeit in Hockenheim“, war OB Zeitler beim Test begeistert. Er dankte ihr dafür vielmals. Auch die Agenda-Gruppe „Grüne Engel – für ein sauberes Hockenheim“ äußerten sich auf Facebook bereits positiv über den neuen Zuwachs am HÖP.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die neuen Pizzakartonbehälter helfen dabei, die vorhandenen Mülleimer zu entlasten. Das gilt vor allem für die sperrigen Kartonagen, die nicht in die üblichen Mülleimer passen und somit ihre Nutzung blockieren“, beobachtete OB Zeitler. Trotz des Neuzugangs an der Mülleimer-Front ist für ihn aber klar: „Für das HÖP ist am besten, einfach gar keinen Müll zu hinterlassen. Und falls ja, sollte er ordnungsgemäß entsorgt werden“. zg